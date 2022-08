Activision Blizzard: Unternehmen äußern sich zur Microsoft-Übernahme

In einem früheren Beitrag haben wir schon ausführlich die Meinung von Sony zum größten Deal in der bisherigen Gaming-Geschichte behandelt. In diesem Beitrag behandeln wir die Meinung anderer Unternehmen zum Thema Activision Blizzard und Microsoft.

Die Antworten wurden von Idas, Mitglied im Resetera-Forum zusammengetragen und wie folgt aufgeführt:

Warner Bros:

„Es müssen immer Ressourcen, in Form von Geld und Zeit investiert werden, um PC und Konsolenspiele zu entwickeln. Jedoch demonstriert die Existenz verschiedener Firmen, die Games für PC und Konsole entwickeln und vertreiben, dass die Hindernisse nicht unüberwindbar sind. Besonders bei Firmen die ähnliche Produkte, wie Elektronik oder Software anbieten, bleibt weder der Zugang zum Markt, noch der Wettbewerb aus. Der Zugang zum Mobile-Markt ist sogar noch einfacher.“

Es wurden keine weiteren Kommentare oder Bedenken geäußert, allerdings wurden viele weitere Antworten von WB geschwärzt.

Ubisoft:

Für Ubisoft sind der PC und der Konsolenmarkt dasselbe. Es wird nicht geglaubt, dass Activision Blizzard King einzigartige Spiele besitzt, da es keinen solchen Titel gibt, der nicht mit Konkurrenz zu kämpfen hat. Alle Publisher und Spiele wetteifern um Spielzeit und kein Titel steht allein in seinem Genre.

„Es gibt keine Grundlage, den Markt basierend auf Genre oder Spieltyp zu teilen. Viele Games bedienen mehrere Genres und Spieler sind üblicherweise nicht auf einen Spieltyp festgelegt. Battlefield, PUBG, Apex und Rainbow Six sind Konkurrenten von Call of Duty, es gibt viele Spiele, die so sind wie Candy Crush, und The Elder Scrolls Online und Blade & Soul sind Konkurrenz für World of Warcraft.“

Es ist in Ubisofts Antworten noch die Rede von Ubisoft+, Classics für PS Plus und, dass die eigenen Spiele auch im Game Pass über Ubisoft+ hinaus verfügbar sind. Bei Ubisoft ist man der Meinung, dass Abodienste in der Zukunft eine wichtige Rolle spielen und es hier viel Potenzial gibt. Allerdings sollte dies nicht als gesonderter Markt betrachtet werden, da man immer noch die Möglichkeit hat seine Spiele anders zu erreichen. (buy-to-play z. B.)

Bandai Namco:

„Der PC und der Konsolenmarkt sind sich sehr ähnlich, wobei der PC-Markt fast ausschließlich digital ist, diese Abgrenzung ergibt also Sinn. Mobile ist ganz anders. Jedes Spiel ist einzigartig. Es gibt derzeit Wettbewerber für Call of Duty wie z. B. Battlefield, Valorant oder Destiny. Das Gleiche gilt für WoW.“

Bei Bandai Namco denkt man nicht, dass diese drei Märkte gleich betrachtet werden sollten.

Apple:

Hier wird kaum eine Frage richtig beantwortet, solche die beantwortet wurden, waren geschwärzt. Es wurde allerdings angemerkt, dass man sich der Aussagen von Microsoft und Activision Blizzard bewusst sei, dass einige Titel Multiplattform bleiben. Sie betrachten Apple Arcade außerdem als eigenen digitalen Distributionsmarkt in den letzten fünf Jahren.

Riot Games:

Riot Games ist der Meinung, PC und Konsole sollten als getrennte Märkte betrachtet werden. Hier wird Naughty Dog als potenzieller Konkurrent für AAA-Titel von Microsft-ABK gesehen und Sony wird ebenfalls als Option aufgezählt.

„Call of Duty, WoW und Candy Crush haben echte Wettbewerber. Battlefield, Apex, Counter Strike, Valorant oder Rainbow Six für CoD; Cookie Jam und Bejeweled in Verbindung zu Candy Crush und Rift, Runescape, Final Fantasy XIV oder TERA in Verbindung zu World of Warcraft.“

Riot Games spricht zudem über die Zusammenarbeit mit Microsoft und darüber, dass Abo-Services für viele Spieler eine gute Alternative sind. Man ist auch der Auffassung, dass Microsoft sich an getroffene Aussagen zum Thema Multiplattform halten wird.

Bei Riot Games erwartet man keinen negativen Einfluss auf die Konkurrenz am Videospielmarkt, durch die Übernahme.

Amazon:

Bei Amazon wird behauptet, man habe nicht genug Informationen, um die Auswirkungen der Übernahme im Game-Publishing zu bewerten. Neben vielen geschwärzten Antworten wird noch erwähnt, dass man bisher lediglich zwei Spiele veröffentlicht hat und Luna bis jetzt nur in den Vereinigten Staaten verfügbar ist.

Google:

Google beleuchtet in ihren Antworten hauptsächlich eigene Projekte, wie Mini-Games, VR, Play Pass oder Exklusivtitel für Stadia bis 2021.

Es werden noch Alternativen zu den verschiedenen Spielen genannt. Für CoD werden von Google Battlefield, Counter Strike oder Rainbow Six angebracht. Alternativen zu WoW wären ihrer Meinung nach The Elder Scrolls Online, Lost Ark oder Guild Wars 2 und Wettbewerber zu Candy Crush sind Puzzle Quest und Bejeweled.

Des Weiteren werden noch andere Franchises von Activision Blizzard als wichtig genannt, unter anderem Overwatch, Diablo und Hearthstone, wobei Fallout eine Alternative zu Diablo darstellen soll.

Bei Google ist man allerdings der Meinung, dass auch nach der Übernahme noch genug andere Publisher auf dem Markt präsent sein werden.

Meta:

Die einzige Antwort von Meta, die nicht geschwärzt wurde, war die, in der sie erzählen, dass sie nur Spiele über Quest (VR) und Facebook Gaming anbieten.

Abschließend lässt sich also sagen, dass, wie zu erwarten, lediglich Sony erhebliche Einwände hat, was den Deal zwischen Microsoft und Activision Blizzard angeht. Interessant ist dennoch zu lesen, wie unterschiedlich die Auffassung und das Verständnis des Gamingmarktes verschiedener Entwickler und Publisher ist.