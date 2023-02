Activision Blizzard: Unternehmen stimmt 35 Millionen Strafe zu

Die SEC leitete im September 2021 eine umfassende Untersuchung gegen Activision Blizzard ein. Diese sollten den Vorwürfen von sexuellen Übergriffen, Fehlverhalten am Arbeitsplatz und Diskriminierung nachgehen.

Die SEC stellte nun fest, dass Activision Blizzard nicht über die notwendigen Mittel verfüge, um Beschwerden von Mitarbeitern über Fehlverhalten am Arbeitsplatz angemessen zu erfassen und zu analysieren.

Activision Blizzard hatte sogar gegen das Gesetz verstoßen, indem es eine Vorschrift der SEC zum Schutz von Informanten missachtete. Ohne die Feststellungen zuzugeben oder zu bestreiten, stimmte Activision Blizzard einer Unterlassungsverfügung und der Zahlung einer Strafe in Höhe von 35 Millionen Dollar zu.

„Die Anordnung der SEC findet, dass Activision Blizzard es versäumt hat, die notwendigen Kontrollen einzuführen, um Beschwerden von Mitarbeitern über Fehlverhalten am Arbeitsplatz zu sammeln und zu überprüfen, wodurch das Unternehmen nicht in der Lage war, festzustellen, ob größere Probleme bestanden, die den Anlegern gegenüber offengelegt werden mussten“, sagte Jason Burt, Direktor des regionalen Büros der SEC in Denver.

In einem Statement mit VGC gab ein Sprecher bekannt: „“Wir freuen uns, dass wir diese Angelegenheit gütlich beigelegt haben. Wie in der Anordnung anerkannt wird, haben wir unsere Offenlegungsprozesse in Bezug auf die Arbeitsplatzberichterstattung verbessert und unsere Trennungsvertragsformulierung aktualisiert. Dies geschah im Rahmen unserer kontinuierlichen Verpflichtung zu betrieblicher Exzellenz und Transparenz. Activision Blizzard ist zuversichtlich, was die Offenlegung von Arbeitsplätzen angeht.“