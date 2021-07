Activision Blizzard: Unternehmen wird wegen sexueller Belästigung und Rassendiskriminierung verklagt

Activision-Blizzard wird vom California Department of Fair Employment and Housing (DEFH) wegen sexueller Belästigung und Rassendiskriminierung verklagt.

Eine von der DEFH in den letzten zwei Jahren durchgeführte Untersuchung hat Beweise für die Diskriminierung weiblicher Angestellter „in Bezug auf die Arbeitsbedingungen, einschließlich Vergütung, Zuweisung, Beförderung, Kündigung, konstruktive Entlassung und Vergeltungsmaßnahmen“ aufgedeckt, heißt es.

In der Klage wird behauptet, dass das Unternehmen seine Mitarbeiter routinemäßig rassistisch diskriminiert und sexuell belästigt.

„Die Belegschaft der Beklagten besteht nur zu etwa 20 % aus Frauen“, heißt es weiter in der Klageschrift. „Die oberste Führungsebene ist ebenfalls ausschließlich männlich und weiß. Die Positionen des CEO und des Präsidenten sind jetzt – und waren schon immer – von weißen Männern besetzt.“ Angeblich verdienen Frauen, selbst wenn sie höhere Positionen im Unternehmen erreichen, „weniger Gehalt, Leistungsprämien und Gesamtvergütung als ihre männlichen Kollegen, wie aus den eigenen Aufzeichnungen der Beklagten hervorgeht.“

Beispiele für Fälle von sexueller Belästigung und missbräuchlichem Verhalten werden ebenfalls aufgeführt, einschließlich der ungleichen Behandlung von Frauen in Bezug auf Vergütung und Überwachung durch Vorgesetzte.

Männliche Mitarbeiter sollen im Unternehmen wiederholt unprofessionelles Verhalten an den Tag legen, wie Trinken am Arbeitsplatz, Videospiele im Büro spielen und ihre Arbeit an weibliche Mitarbeiter delegieren, routinemäßig Witze über sensible Themen wie Vergewaltigung machen. Dies sind nur einige Beispiele.

Ein in der Klage genannter Fall erzählt, wie eine Mitarbeiterin über einen längeren Zeitraum hinweg von mehreren Personen im Unternehmen sexuell belästigt wurde, woraufhin sie sich während einer Geschäftsreise mit einem männlichen Vorgesetzten das Leben nahm.

In der Klage ist auch von Diskriminierung afroamerikanischer Mitarbeiterinnen die Rede, ebenso wie von ähnlichem Verhalten gegenüber schwangeren.

In einer Stellungnahme sagte ein Activision-Blizzard-Sprecher, dass die Klage der DEFH „verzerrte und in vielen Fällen falsche Beschreibungen von Blizzards Vergangenheit enthält.“