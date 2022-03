Activision Blizzard: Unternehmen zahlt 18 Millionen im Rechtsstreit mit sexueller Belästigung

Autor:, in / Activision Blizzard

Nachdem Activision Blizzard sich seit mehr als einem Jahr mit den Vorwürfen der sexuellen Belästigung am Arbeitsplatz konfrontiert sieht, hat ein US-Bundesrichter einem ersten Vergleich zugestimmt.

Wie Activision selbst bestätigte, wird ein erstes Verfahren gegen eine Zahlung von 18 Millionen Dollar eingestellt.

In einer kürzlichen Pressemitteilung ließ CEO Bobby Kotick verlauten: „Unser Ziel ist es, Activision Blizzard zum Vorbild der Branche zu machen. Wir werden weiterhin unseren Fokus auf die Auslöschung von Belästigung und Diskriminierung am Arbeitsplatz legen. Die Zustimmung des Gerichts zu diesem Vergleich ist ein wichtiger Schritt, unseren Angestellten die Möglichkeit zu geben, ihre Regressansprüche geltend zu machen, wenn sie in irgendeiner Form benachteiligt oder belästigt wurden.“

Somit hat jeder ehemalige und auch aktuelle Angestellte von Activision Blizzard die Möglichkeit seinen Fall, seit dem 16. September 2016, einzureichen.

Die Aufsichtsbehörde DFEH und die Gewerkschaft Communications Workers of America kritisieren den Vergleich jedoch scharf. Man gehe davon aus, dass die Zahlung von 18 Millionen Dollar viel zu niedrig sei und man bestenfalls 60 Mitarbeiter damit entschädigen könne. Riot Games hat in diesem Zusammenhang, in einem ähnlich gelagerten Fall, 100 Millionen gezahlt.

Man befürchte zudem, dass die Summe nun als richtungsweisend angesehen werden könnte und den Vergleichswert für weitere Fälle vertreten durch die DFEH mindern wird. Angestellte, die bereits durch den EEOC-Fond entschädigt wurden, können auch nicht mehr durch weitere Zahlungen, die die DFEH erreichen würde, profitieren.