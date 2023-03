Activision Blizzard: Verstoß gegen Handelsabkommen durch SONY möglich

Autor:, in / Activision Blizzard

11 Kongressabgeordnete sind der Meinung, dass SONY gegen ein Handelsabkommen zwischen den USA und Japan verstoßen könnte, um so die Marke Xbox bewusst zu benachteiligen.

Mindestens 11 Mitglieder des Kongresses haben die Biden-Regierung in den USA gedrängt, wegen der angeblichen Einmischung von Sony in die Xbox-Bemühungen von Microsoft in Japan, Maßnahmen zu ergreifen.

Stephen Totilo von Axios.com liegen dazu E-Mails und weitere Dokumente vor, die das belegen. Die wichtigste Feststellung ist, dass ein Handelsabkommen zwischen den USA und Japan aus dem Jahr 2019 eine „nicht diskriminierende Behandlung digitaler Produkte“ durch beide Länder vorsieht, was bedeutet, dass es hier ein echtes Handelsproblem geben könnte.

Aus den Schreiben geht hervor:

„Wir schreiben Ihnen heute, um Sie auf den unausgewogenen japanischen Videospielmarkt aufmerksam zu machen, der unserer Meinung nach das Ergebnis einer diskriminierenden Handelspraxis sein könnte, die gegen den Geist des Abkommens über den digitalen Handel zwischen den USA und Japan verstößt“, heißt es in einem der Briefe, die von vier Republikanern aus dem Repräsentantenhaus unterzeichnet wurden, darunter Carol Miller (R-W.Va.) und Mike Carey (R-Ohio). „Die effektive Politik der japanischen Regierung, Sony nicht zu verfolgen, scheint ein ernsthaftes Hindernis für US-Exporte zu sein, mit realen Auswirkungen für Microsoft und die vielen US-Spielentwickler und -Verleger, die weltweit verkaufen, aber ihre Einnahmen in Japan durch diese Praktiken geschmälert sehen“, heißt es in dem Brief weiter.

Microsoft hat sich ebenfalls dazu geäußert:

„Sonys wettbewerbsfeindliche Taktiken verdienen eine Diskussion, und wir begrüßen weitere Untersuchungen, um gleiche Wettbewerbsbedingungen in der Videospielindustrie zu gewährleisten“, sagte Microsoft-Sprecher David Cuddy gegenüber Axios.

Nachdem SONY also alles versucht hat, den Activision Blizzard Deal zu blockieren, ist Microsoft der Auffassung, dass die wettbewerbsfeindlichen Taktiken von SONY ebenfalls untersucht werden sollten. Die Mitglieder des Kongresses scheinen jedenfalls darauf zu drängen, dass die USA die Geschäftspraktiken von SONY in Japan einer Untersuchung zu unterziehen.