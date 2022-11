Activision Blizzard: Vorwurf der Voreingenommenheit gegen EU Kommission

Ricardo Cardoso, der stellvertretende Leiter des Referats Interinstitutionelles & Outreach bei der Behörde, twitterte Anfang der Woche, dass „die Kommission daran arbeitet, sicherzustellen, dass man Call of Duty auch auf anderen Konsolen (einschließlich meiner PlayStation) spielen kann“.

Diese Aussage bekam heftigen Gegenwind und Vorwürfe der Voreingenommenheit bei der Untersuchung des Microsofts Activision Blizzard-Deals wurden immer lauter. Zwar sprach Ricardo Cardoso mit seiner Aussage sachlich den eigentlichen Auftrag des Gremiums an, stieß jedoch bei einigen Spielern auf Kritik wegen der vermeintlichen Voreingenommenheit von Sony, insbesondere nach der wiederholten Zusicherung von Xbox, dass Call of Duty auf absehbare Zeit auf PlayStation bleiben wird.

Dies schlug so hohe Wellen, dass die EU Kommission ein Statement veröffentlicht hat:

„Herr Cardoso arbeitet in der Generaldirektion für den Innenmarkt und nicht in der Generaldirektion für Wettbewerb“, heißt es in der Erklärung.

„Herr Cardoso ist nicht an der Bewertung dieser Transaktion beteiligt. Außerdem twittert er, wie aus seinem Twitter-Profil eindeutig hervorgeht, in seiner persönlichen Eigenschaft.“