Activision Blizzard: Warcraft erscheint dieses Jahr für Mobilgeräte

Autor:, in / Activision Blizzard

Blizzard plant neue Warcraft-Inhalte in diesem Jahr für Mobilgeräte zu veröffentlichen.

Das Warcraft-Franchise wird noch in diesem Jahr auf einer neuen Plattform spielbar sein. Doch nicht auf der Xbox, wie viele von euch jetzt vielleicht denken und hoffen.

In seinem Quartalsbericht kündigte Activision Blizzard an, für 2022 umfangreiche Inhalte für das Warcraft-Franchise bereitzustellen. Darunter World of Warcraft und Heartstone. Im Falle von Warcraft dann auch erstmals für Mobilgeräte.

Über eine mögliche Version des MMOs World of Warcraft für Konsolen kann weiterhin nur spekuliert werden.

Immer wieder gab es Gerüchte, dass World of Warcraft für die Xbox erscheinen könnte. So wurde eine mögliche World of Warcraft Complete Edition zuletzt im November für Xbox-Konsolen gesichtet.