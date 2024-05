Activision Blizzard: Zahlung von 23,4 Millionen wegen Patentverletzung

Autor:, in / Activision Blizzard

In dieser Woche fällte ein Geschworenengericht ein Urteil gegen Activision Blizzard. Die Klage des Tech-Inkubator Acceleration Bay geht auf das Jahr 2015 zurück.

Dem Publisher wurde vorgeworfen, in seinen Multiplayer-Spielen Patente für die Netzwerk- und Übertragungstechnik verwendet zu haben.

Das Bezirksgericht von Delaware stimmt dem jetzt zu und verurteilte den Publisher wegen Urheberrechtsverletzungen zu einer Zahlung von 23,4 Millionen Dollar. Die Summe teilt sich in 18 Millionen Dollar für World of Warcraft und 5,4 Millionen Dollar für zwei Spiele aus der Shooter-Reihe Call of Duty auf.

Für das Urteil konnten die Geschorenen zwei Fragen mit Ja beantworten.

Gegen Electronic Arts, Take-Two Interactive und Amazon Web Services hat Acceleration Bay ähnliche Klagen eingereicht.

Activision sagte über das Urteil: „Wir sind zwar enttäuscht, glauben aber, dass es eine gute Grundlage für eine Berufung gibt. Wir haben die patentierten Technologien, um die es geht, nie in unseren Spielen verwendet.“