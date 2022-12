Activision Blizzard: Zwei der größten US-Gewerkschaften unterstützen die Übernahme durch Microsoft

Die beiden größten Gewerkschaften in den USA, die American Federation of Labor and Congress of Industrial Organizations (AFL-CIO), mit 12,5 Millionen- und die CWA, mit über 800.000-Mitgliedern unterstützen die Fusion von Microsoft + Activision Blizzard und forderrt, dass die Übernahme vorangetrieben wird.

AFL-CIO-Präsidentin Liz Shuler hat eine Erklärung zur Entscheidung der FTC, gegen die Übernahme von Microsoft und Activision Blizzard zu klagen, veröffentlicht und sich ganz klar für die Übernahme von Activision Blizzard durch Microsoft ausgesprochen.

Dazu fordert man, dass die Arbeitnehmer am Verhandlungstisch Beachtung bekommen und fordern, dass der Deal zwischen Microsoft und Activision Blizzard vorangetrieben wird.

„Es ist enttäuschend, dass die Federal Trade Commission (FTC) klagt, um den Deal zwischen Microsoft und Activision Blizzard zu blockieren, der ein stärkeres Unternehmen schaffen und die Verbraucher durch die Stärkung der Arbeitnehmer schützen würde.“ „Bei jeder Fusion gibt es viele Faktoren zu berücksichtigen, aber die Bedürfnisse der Arbeitnehmer sollten immer einbezogen werden. Wenn die Arbeitnehmer in der Lage sind, zusammenzustehen, schafft dies eine Kultur der Kontrolle und des Gleichgewichts innerhalb eines Unternehmens, die letztlich den Verbrauchern und der Allgemeinheit zugutekommt.“ „Die vorgeschlagene Übernahme durch Microsoft würde den Arbeitnehmern von Activision Blizzard die Freiheit geben, einer Gewerkschaft beizutreten, und sie in die Lage versetzen, ein stärkeres Unternehmen aufzubauen und unethischen Unternehmenspraktiken entgegenzuwirken – ein Gewinn für Arbeitnehmer und Verbraucher.“ „Jede Unternehmensfusion muss nach ihren Vorzügen beurteilt werden und die Auswirkungen auf die Arbeitnehmer berücksichtigen.“ „Trotz dieser Maßnahme der FTC sind wir zuversichtlich, dass ein Bundesrichter sich auf die Seite der Communications Workers of America, der Europäischen Kommission und zahlloser anderer Befürworter dieses Abkommens stellen wird, damit die Beschäftigten in der Videospielbranche endlich die Chance erhalten, ihr Leben zu verbessern und ein stärkeres Unternehmen zu schaffen, indem sie eine Gewerkschaft am Arbeitsplatz haben.“