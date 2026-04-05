Activision: Blur könnte zurückkehren – Domain vor Jubiläum erneuert

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Image: Activision / Depositphotos

Activision verlängert die Blur-Domain bis 2027 und entfacht Spekulationen über ein mögliches Comeback.

Blur könnte vor einem möglichen Comeback stehen. Anlass für neue Spekulationen ist eine kürzlich erfolgte Aktualisierung der offiziellen Web-Domain durch Activision.
Die Domain des Arcade-Rennspiels wurde bis ins Jahr 2027 verlängert. Solche Maßnahmen gelten in der Branche häufig als Indiz dafür, dass ein Publisher die Marke weiterhin aktiv verwaltet oder möglicherweise zukünftige Projekte in Planung hat.

Der Zeitpunkt sorgt zusätzlich für Aufmerksamkeit, da sich das ursprüngliche Release von Blur seinem 15. Jubiläum nähert. In Kombination mit der Domain-Verlängerung entstehen dadurch Spekulationen über ein mögliches Remake oder Remaster des Titels.
Offizielle Ankündigungen gibt es bislang nicht.

Quelle
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36 Kommentare Added

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  1. AnCaptain4u 259455 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 05.04.2026 - 14:29 Uhr

    Hab das Game sogar 2x auf Disk daheim. Immer für ne LAN parat gehabt ^^
    War ganz spaßig damals.

    0
  2. Haen 4540 XP Beginner Level 2 | 05.04.2026 - 15:13 Uhr

    Die Werbung damals mit den Nintendo Pilzen war echt genial. 🤣

    0
    • Mr Poppell 112580 XP Scorpio King Rang 2 | 05.04.2026 - 16:07 Uhr
      Antwort auf Haen

      Jo, der war genial 🤣 Da hier keine Links gepostet werden dürfen einfach mal nach „Blur race like a big boy commercial“ googeln es lohnt sich.😉

      1
  7. bk493 41630 XP Hooligan Krauler | 05.04.2026 - 21:03 Uhr

    Blur haben wir oft bei PS-„LAN“-Partys gespielt. Wäre cool wenn es zurück kommt

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