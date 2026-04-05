Activision: Blur könnte zurückkehren – Domain vor Jubiläum erneuert

Blur könnte vor einem möglichen Comeback stehen. Anlass für neue Spekulationen ist eine kürzlich erfolgte Aktualisierung der offiziellen Web-Domain durch Activision.
Die Domain des Arcade-Rennspiels wurde bis ins Jahr 2027 verlängert. Solche Maßnahmen gelten in der Branche häufig als Indiz dafür, dass ein Publisher die Marke weiterhin aktiv verwaltet oder möglicherweise zukünftige Projekte in Planung hat.
Der Zeitpunkt sorgt zusätzlich für Aufmerksamkeit, da sich das ursprüngliche Release von Blur seinem 15. Jubiläum nähert. In Kombination mit der Domain-Verlängerung entstehen dadurch Spekulationen über ein mögliches Remake oder Remaster des Titels.
Offizielle Ankündigungen gibt es bislang nicht.
36 Kommentare AddedMitdiskutieren
Hab das Game sogar 2x auf Disk daheim. Immer für ne LAN parat gehabt ^^
War ganz spaßig damals.
Ich habe es auch 2 mal, aber einmal auf der 360 und einmal die PS3 Version. 🙈
Die Werbung damals mit den Nintendo Pilzen war echt genial. 🤣
Jo, der war genial 🤣 Da hier keine Links gepostet werden dürfen einfach mal nach „Blur race like a big boy commercial“ googeln es lohnt sich.😉
Das wäre cool. Das Spiel hab ich damals viel gespielt. 👍🏻
Ahh Blur, das habe ich damals sogar auch gezockt.
Fand es damals nur 0815 🤷♂️
Da bin ich raus ist ja ein Rennspiel
Blur haben wir oft bei PS-„LAN“-Partys gespielt. Wäre cool wenn es zurück kommt