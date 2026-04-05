Activision: Blur könnte zurückkehren – Domain vor Jubiläum erneuert

Blur könnte vor einem möglichen Comeback stehen. Anlass für neue Spekulationen ist eine kürzlich erfolgte Aktualisierung der offiziellen Web-Domain durch Activision.

Die Domain des Arcade-Rennspiels wurde bis ins Jahr 2027 verlängert. Solche Maßnahmen gelten in der Branche häufig als Indiz dafür, dass ein Publisher die Marke weiterhin aktiv verwaltet oder möglicherweise zukünftige Projekte in Planung hat.

Der Zeitpunkt sorgt zusätzlich für Aufmerksamkeit, da sich das ursprüngliche Release von Blur seinem 15. Jubiläum nähert. In Kombination mit der Domain-Verlängerung entstehen dadurch Spekulationen über ein mögliches Remake oder Remaster des Titels.

Offizielle Ankündigungen gibt es bislang nicht.