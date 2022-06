Activision: Call of Duty-Marke knackt 425 Millionen Verkäufe

Activision hat einige beeindruckende Zahlen zur Marke Call of Duty veröffentlicht. So konnten seit Bestehen der Shooter-Serie über 425 Millionen Einheiten verkauft werden, was dem Unternehmen einen Umsatz von über 30 Milliarden US-Dollar bescherte.

Des Weiteren kommt der 2020 gestartete Battle-Royale-Ableger Call of Duty: Warzone auf über 125 Millionen und der 2019 veröffentlichte Mobile-Ableger Call of Duty: Mobile auf weltweit mehr als 650 Millionen Spieler.

Zum aktuellen Zeitpunkt arbeiten, aufgeteilt auf mehrere Entwicklerstudios, über 3.000 Personen an der Serie. Das Hauptaugenmerk liegt dabei derzeit auf der Entwicklung von Call of Duty: Modern Warfare II, welches am 28. Oktober 2022 für Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4 und PC erscheinen wird.