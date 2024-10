Activision: Call of Duty-Reihe mit 500 Millionen Einheiten

Nicht nur das seit wenigen Tagen erhältliche Call of Duty: Black Ops 6 hat neue Rekorde aufgestellt, auch die Shooter-Reihe insgesamt.

Das Call of Duty Franchise hat mehr als 500 Millionen verkaufte Einheiten weltweit erreicht. Kostenlose Teile wie Call of Duty: Warzone und Call of Duty Mobile sind in den Zahlen übrigens nicht enthalten.

In der Liste der meistverkauften Videospiel-Franchises liegt Call of Duty damit auf dem zweiten Platz. Den ersten belegt ein Klempner mit roter Latzhose und Schnurrbart.