Activision: Crash Bandicoot als Marke für Filme und TV-Produktionen angemeldet

Neue Spekulationen rund um Crash Bandicoot sind durch eine aktuelle Markenanmeldung von Activision aufgekommen. Das Unternehmen hat die Marke offenbar für die Nutzung im Bereich von Film- und Fernsehproduktionen registrieren lassen.
Die Anmeldung umfasst nach vorliegenden Informationen unter anderem die Verwendung von Crash Bandicoot für Kinofilme sowie Fernsehprogramme. Offizielle Ankündigungen zu konkreten Projekten gibt es bislang allerdings nicht.
Für Aufmerksamkeit sorgt die Entwicklung vor allem deshalb, weil bereits im letzten Jahr Gerüchte über eine mögliche animierte Netflix-Serie sowie einen Crash-Bandicoot-Film aufgetaucht waren. Die damaligen Berichte wurden weder von Activision noch von Microsoft offiziell bestätigt.
Eine Markenanmeldung allein bedeutet zwar nicht zwangsläufig, dass sich entsprechende Projekte bereits in Produktion befinden. Unternehmen sichern sich häufig frühzeitig die notwendigen Rechte für potenzielle Vorhaben oder zukünftige Geschäftsbereiche.
Dennoch dürfte die neue Registrierung die Diskussionen über eine mögliche Rückkehr von Crash Bandicoot außerhalb der Videospielwelt weiter anheizen. Ob Activision tatsächlich an einer Serie, einem Film oder sogar beiden Projekten arbeitet, bleibt vorerst offen.
9 Kommentare AddedMitdiskutieren
Ein Crash Bandicoot Film wäre nicht schlecht. 🙂
Ein Film fände ich auch ganz lustig, das Spiel jedoch ist der größte Schrott, so extrem unfair, ich habe Level 1 von Teil 1 nie geschafft, den Rest habe ich gar nicht erst ausprobiert.
Könnte witzig werden 😀
Wäre ja geil wenn Illumination nach den Mario Filmen einen Chrash Film machen würde in 3D.
Viele solcher Filme sind in letzter Zeit sehr erfolgreich, Nintendo mit den Mario Filmen oder Sega mit Sonic zum Beispiel, würde sicher gut ankommen.
Kann ich mir gut vorstellen
Warum nicht ?
Mario und Sonic zeigen ja das da durchaus Interesse besteht.
Crash Bandicoot… Da werden Kindheitserinnerungen wach auf der PS 1.
Das Level im „Nichts“ hab ich direkt vor Augen.
Wie wäre es mal mit Games 🧐
Und dann lieber Sonic als Vorbild nehmen und nicht die Mario Filme