Activision: Crash Bandicoot als Marke für Filme und TV-Produktionen angemeldet

Eine neue Markenanmeldung von Activision nährt Spekulationen über Film- und TV-Projekte zu Crash Bandicoot.

Neue Spekulationen rund um Crash Bandicoot sind durch eine aktuelle Markenanmeldung von Activision aufgekommen. Das Unternehmen hat die Marke offenbar für die Nutzung im Bereich von Film- und Fernsehproduktionen registrieren lassen.

Die Anmeldung umfasst nach vorliegenden Informationen unter anderem die Verwendung von Crash Bandicoot für Kinofilme sowie Fernsehprogramme. Offizielle Ankündigungen zu konkreten Projekten gibt es bislang allerdings nicht.

Für Aufmerksamkeit sorgt die Entwicklung vor allem deshalb, weil bereits im letzten Jahr Gerüchte über eine mögliche animierte Netflix-Serie sowie einen Crash-Bandicoot-Film aufgetaucht waren. Die damaligen Berichte wurden weder von Activision noch von Microsoft offiziell bestätigt.

Eine Markenanmeldung allein bedeutet zwar nicht zwangsläufig, dass sich entsprechende Projekte bereits in Produktion befinden. Unternehmen sichern sich häufig frühzeitig die notwendigen Rechte für potenzielle Vorhaben oder zukünftige Geschäftsbereiche.

Dennoch dürfte die neue Registrierung die Diskussionen über eine mögliche Rückkehr von Crash Bandicoot außerhalb der Videospielwelt weiter anheizen. Ob Activision tatsächlich an einer Serie, einem Film oder sogar beiden Projekten arbeitet, bleibt vorerst offen.