Epstein‑Mails werfen neues Licht auf frühe Call‑of‑Duty‑Monetarisierung während Korrespondenz mit CEO Bobby Kotick auf gezielte Strategie zur „Ökonomisierung von Kindern“ hindeutet.

Ausgerechnet Jeffrey Epstein soll einen Anteil an der aggressiven Monetarisierung von Call of Duty und seiner Entstehung haben.

In neu aufgetauchten E‑Mails zwischen Epstein, dem Futuristen Pablos Holman und dem damaligen Activision‑CEO Bobby Kotick – entnommen aus den mehr als drei Millionen „Epstein Files“, die am Freitag veröffentlicht wurden – wird darüber gesprochen, Kinder durch In‑Game‑Kosmetik „in eine Ökonomie zu indoktrinieren“.

Kotick schrieb in einer Mail an Epstein: „X Prize ist eine gute Idee, aber entscheidend sind echte Belohnungen aus der realen Welt. Lesen lernen: [verdiene] Handy‑Minuten, iPhone‑Guthaben, virtuelle Gegenstände in Spielen.“

Die Formulierung deutet darauf hin, dass Monetarisierung nicht nur als Geschäftsmodell, sondern als bewusstes Heranführen junger Spieler an wirtschaftliche Belohnungssysteme verstanden wurde.

Interessant ist der Zeitpunkt: Die E‑Mails stammen vom 3. Mai 2013, nur wenige Monate nach dem Release von Black Ops 2 – dem ersten Call‑of‑Duty‑Titel mit Microtransactions. Activision testete damals Personalisierungspakete, zusätzliche Slot‑Pakete und kostenpflichtige Calling Cards; das erste Paket erschien am 12. April 2013.

Call of Duty: Ghosts, das später im selben Jahr erschien, ging noch weiter: kostenpflichtige „Special Characters“, Voice‑Over‑Packs, Skins, Tarnungen und sogar Waffen. Es ist nicht schwer, eine Verbindung zwischen diesen Gesprächen und dem plötzlichen Boom der Microtransactions zu ziehen – doch wirklich beunruhigend ist die dahinterliegende Absicht, gezielt Kinder auszunutzen.