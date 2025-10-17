Activision: Ex-Call of Duty Director besorgt um Serie unter Xbox

Glen Schofield, Mitbegründer von Sledgehammer Games und früherer Kreativkopf hinter Call of Duty, sieht die Zukunft der Shooter-Reihe unter Microsoft kritisch.
Auf der Gamescom Asia erklärte er gegenüber VGC, dass er Zweifel habe, ob die Unternehmenskultur des Tech-Giganten mit den kreativen Ansätzen der Entwicklerstudios harmoniert.
Besonders skeptisch äußerte sich Schofield über Microsofts Fähigkeit, langfristig erfolgreiche Spielereihen zu führen. Als Beispiel nannte er Halo, dessen Popularität in den letzten Jahren spürbar nachgelassen habe.
Auch die Art, wie Microsoft seine Teams motiviere, passe laut ihm nicht zur DNA von Call of Duty.
„Ich mache mir große Sorgen, wirklich. Was passiert mit Gears of War, wo ist Halo… weißt du, was ich meine? Und wenn man sich EA anschaut, diese großen Unternehmen, dann frage ich mich: Wo sind die Strike-Spiele? Wo ist dieses Spiel? Es gibt so viele, die einfach untergehen.“
„Leider ist es so, dass man, sobald man von einem dieser Unternehmen übernommen wird, einige ihrer Eigenschaften annimmt. Und das andere ist – ich weiß es nicht genau, aber ich würde vermuten, dass das Bonussystem von Call of Duty abgeschafft wurde und man jetzt deren System hat, und die Leute werden sagen: ‚Das ist nicht dasselbe.‘“
Glen Schofield äußert sich weiterhin kritisch über die Qualität der Call of Duty-Spiele seit seinem Weggang von Sledgehammer Games und bezeichnet insbesondere „Modern Warfare III“ (2023) als enttäuschend.
Trotz guter Verkaufszahlen sieht er einen Qualitätsverlust und vermisst die frühere Exzellenz der Studios, wobei er Treyarch als Ausnahme nennt.
Er blickt nostalgisch auf seine Zeit bei EA und Activision zurück, in der er mit Top-Talenten arbeitete und „Modern Warfare 3“ (2011) entwickelte – das letzte Call of Duty, das als Action-Spiel des Jahres ausgezeichnet wurde.
37 Kommentare AddedMitdiskutieren
„EX“ Mitarbeiter. 😅
Tja, das tut einem ja leid für ihn.
Ob ihm nicht bewusst gewesen ist, daß BO6 des bislang erfolgreichste Teil der Serie ist?
Mit Strike meint er bestimmt die Videospielreihe „Strike“ aus den 90ern, die EA entwickelt hat. Schofield arbeitet seit Anfang der 90er in der Videospielentwicklung. Sein letztes Spiel „The Callisto Protocol“ von 2022 war qualitativ und auch von den Verkäufen nicht mehr so der Hit.
Noch 3 min bis zum Launch Keeper!
😊
Da bin ich vor allem gespannt, was das Spiel überhaupt ist. Die Idee, einen Leuchtturm zu spielen, finde ich einfach revolutionär. Da wäre wohl nie jemand drauf gekommen und bei Tim Schafer als Kopf dahinter wird es sicher gut werden.
Und der war auch noch gut.
Ich glaube die Serie könnte einfach mal ne Pause vertragen. Battlefield scheints ja auch nicht geschadet zu haben.
Dann brauch man die GP Ultimate Kunden auch nicht so sehr zur Kasse bieten 😉
Solange es sich immer noch verkauft und die Masse jährliche Updates zum Vollpreis will, solange wird die Serie auch vor sich hin vegetieren. Zumal das ja nicht mit MS angefangen hat, Activision selbst war doch schon ein reines Moloch.
Seh ich auch so!
Warum soll man so Cash Cows wie Call of Duty verändern oder aussetzen. Macht wirtschaftlich doch überhaupt keinen Sinn.
Und ich muss sagen, die Shooter Kampagnen spiele ich eigentlich auch immer ganz gerne…
Booty. Matt Booty.
Waaaas soll schon schief gehen 😅😅😅
Call of Duty hat viele Fehler gemacht seit 2021 und der Move zu MS war jetzt auch nicht der erhoffte Segen. Man sollte generell auf die Spieler hören wie jetzt zu bo7 das ist der erste positive Schritt in die richtige Richtung. Nur befürchte ich halt das nächstes Jahr der ganze Käse wieder von vorne anfängt mit Infinity Ward.
Es bräuchte eine klare Linie seitens Microsoft wo sie hinwollen mir Call of Duty, aber ich habe eher das Gefühl das jedes Studio machen kann was es möchte
Ja genau, es liegt an MS 😜 ich schmeiß mich weg.
Grundsätzlich liegt er mit einer Beobachtung richtig. Nach einer Übernahme werden Spiele gerne in das Ökosystem des Unternehmens übernommen. Die neue Muttergesellschaft will Mitspracherechte, es ändert sich die Einstellungs- sowie Unternehmensleitkultur und die Vorgaben zur Entwicklungsausrichtung können dazu führen, dass sich das Produkt grundlegend ändert. Wie es für CoD weitergeht, werden wir die nächsten Jahre sehen.
Bei seiner Betrachtung vermisse ich allerdings einen wichtigen Punkt. Reihen wie Halo der Gears of War sind irgendwann ausgelutscht. Du kannst nicht immer einen neuen Teil bringen und erwarten, dass es immer weiter Erfolg hat. Deshalb wird es immer wieder neue erfolgreiche Spielereihen geben und andere werden eingemottet. Das kann an Misserfolgen durch eine neue Unternehmenskultur liegen (Dragon Age, Tomb Raider), es kann aber auch einfach daran liegen, dass Spiele wie das benannte Strike heute kein Publikum mehr finden würden.
Naja also seitdem ich Activision den Rücken gekehrt habe, so zu Black ops 1 Zeiten- Worst game Series EVER, auch keine games mehr raus welches was getaugt hätten. Also das ist Microsoft jetzt ausnahmsweise nicht dran schuld.
Aber ich trage mich immer was die Leute sonst so für Games machen würden wenn sie nicht Jahr für Jahr immer die selbe ballerei erschaffen müssten.
Schofield? Der Dead Space-Typ? Ja, der kennt sich mit Misserfolgen aus.
Immerhin nennt man ihn noch so und nicht den Art Director von Rocky and Bullwinkle.
Was war das letzte Spiel? Ach, The Callisto Protocol welches gefloppt ist und erst nach einem Jahr oder so gut war.
Sicher, MS wird das Problem sein 😄👍