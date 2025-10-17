Activision: Ex-Call of Duty Director besorgt um Serie unter Xbox

Der ehemalige Call of Duty Director Glen Schofield macht sich Sorgen um die Shooter-Reihe unter Xbox.

Glen Schofield, Mitbegründer von Sledgehammer Games und früherer Kreativkopf hinter Call of Duty, sieht die Zukunft der Shooter-Reihe unter Microsoft kritisch.

Auf der Gamescom Asia erklärte er gegenüber VGC, dass er Zweifel habe, ob die Unternehmenskultur des Tech-Giganten mit den kreativen Ansätzen der Entwicklerstudios harmoniert.

Besonders skeptisch äußerte sich Schofield über Microsofts Fähigkeit, langfristig erfolgreiche Spielereihen zu führen. Als Beispiel nannte er Halo, dessen Popularität in den letzten Jahren spürbar nachgelassen habe.

Auch die Art, wie Microsoft seine Teams motiviere, passe laut ihm nicht zur DNA von Call of Duty.

„Ich mache mir große Sorgen, wirklich. Was passiert mit Gears of War, wo ist Halo… weißt du, was ich meine? Und wenn man sich EA anschaut, diese großen Unternehmen, dann frage ich mich: Wo sind die Strike-Spiele? Wo ist dieses Spiel? Es gibt so viele, die einfach untergehen.“ „Leider ist es so, dass man, sobald man von einem dieser Unternehmen übernommen wird, einige ihrer Eigenschaften annimmt. Und das andere ist – ich weiß es nicht genau, aber ich würde vermuten, dass das Bonussystem von Call of Duty abgeschafft wurde und man jetzt deren System hat, und die Leute werden sagen: ‚Das ist nicht dasselbe.‘“

Glen Schofield äußert sich weiterhin kritisch über die Qualität der Call of Duty-Spiele seit seinem Weggang von Sledgehammer Games und bezeichnet insbesondere „Modern Warfare III“ (2023) als enttäuschend.

Trotz guter Verkaufszahlen sieht er einen Qualitätsverlust und vermisst die frühere Exzellenz der Studios, wobei er Treyarch als Ausnahme nennt.

Er blickt nostalgisch auf seine Zeit bei EA und Activision zurück, in der er mit Top-Talenten arbeitete und „Modern Warfare 3“ (2011) entwickelte – das letzte Call of Duty, das als Action-Spiel des Jahres ausgezeichnet wurde.