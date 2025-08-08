Activision: Hält Call of Duty-Reihe für Too Big to Fail – Bericht

21 Autor: , in News / Activision
Übersicht
Image: Activision

Laut anonymen Quellen hält Activision die Call of Duty-Reihe für Too Big to Fail und macht sich keine Sorgen wegen Battlefield 6.

Mit dem im Oktober erscheinenden Battlefield 6 steht dem diesjährigen Call of Duty-Ableger Call of Duty Black Ops 7 starker Konkurrenz gegenüber. Das Marketing von Electronic Arts läuft zurzeit auf Hochtouren und das erste der beiden Open Beta-Wochenenden konnte bei Shooter-Fans großes Interesse wecken.

Zu beunruhigen scheint Activision all das allerdings nicht, wie anonyme Quellen gegenüber Insider Gaming erklären. Zwar habe das Unternehmen ein Auge auf Battlefield 6, mache sich aber derzeit keine Sorgen darüber, dass es einen negativen Einfluss auf die Verkäufe von Call of Duty haben könnte.

Allgemein vertrete man intern die Ansicht, dass die Call of Duty-Reihe „Too Big to Fail“ (zu groß zum Scheitern) sei und man sich keine Sorgen wegen der Konkurrenz zu machen brauche. Zudem sei man von der Qualität von Black Ops 7 sehr überzeugt, so die Quellen.

Quelle
= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.

Weitere News zu Activision

21 Kommentare Added

Mitdiskutieren
  1. ShadowTerror90 48310 XP Hooligan Bezwinger | 08.08.2025 - 08:22 Uhr

    Das Problem ist ja sie haben recht.

    Die Leute kaufen es blind genau wie Fifa und sind wir mal ehrlich COD ist immer der gleiche Kram,ich selber habe seit WW2 keines mehr gekauft konnte aber bei Bekannten immer das neuste sehen,und ich habe defenitiv nichts verpasst Zombie Modus für Casuals umgebaut,MP rumgehüpfe etc,und Kampagne online Zwang ?Nein danke.

    2
    • LargeHenry 4220 XP Beginner Level 2 | 08.08.2025 - 08:35 Uhr
      Antwort auf ShadowTerror90

      Ja, mag sogar stimmen, aber wer sich so äußert, glaubt, er könne tun und lassen, was und wie er will und wird irgendwann auf die Schnauze fallen. Xbox dachte das nach der 360 auch, und wir sehen, was durch nur eine Person passiert ist.

      1
    • faktencheck 123940 XP Man-at-Arms Silber | 08.08.2025 - 08:34 Uhr
      Antwort auf BluEsnAk3

      Eben! Too big to fail ist ein Trugschluss. Das kann schneller gehen als einem lieb ist. Lehman Brothers, General Motors oder Pan Am um ein paar aufzuzählen dachten das nämlich auch.

      1
  3. bk493 33190 XP Bobby Car Schüler | 08.08.2025 - 08:34 Uhr

    Da haben Sie wohl leider Recht.
    Aber dennoch wird Battlefield wieder eine starke Konkurrenz, die Beta macht richtig Laune

    0
  5. Wartenaufwunder 131490 XP Elite-at-Arms Bronze | 08.08.2025 - 08:49 Uhr

    Das haben schon andere behauptet von daher, Abwarten… und vielleicht mal wieder bisschen mehr anstrengen 🤔

    1
  6. Teddofryo 39735 XP Bobby Car Rennfahrer | 08.08.2025 - 09:06 Uhr

    Warum hat man bei solchen Aussagen so richtig Lust und besonders gute Laune, das die auf die Schnauze fallen. Too big to fail, das ich nicht lache.

    0
  7. Lucky Mike 4 75190 XP Tastenakrobat Level 3 | 08.08.2025 - 09:27 Uhr

    Ja, dass die Aussage glaubhaft ist, sieht man jedes Jahr aufs Neue mit den CoD Teilen. Trotz GP release bin ich nur wenig in den aktuellen CoD Teilen zu finden, bin offensichtlich überhaupt nicht mehr die Zielgruppe mit den Skins und Entwicklungsentscheidungen. Naja, mal sehen wie Delta force auf Xbox performen wird

    0
  8. AnCaptain4u 224015 XP Xboxdynasty Veteran Bronze | 08.08.2025 - 09:37 Uhr

    Die Aussage könnte auch von EA Sports kommen. Aber kaum liefert Umtimate Team nicht den gewohnten Umsatz wie zuvor, ist da Holland in Not (und trotzdem generiert man massive Milliarden-Umsätze).

    Gleiches könnte auch Activision mit Call of Duty passieren.
    Oder die ganzen Leute die auf die banalen Skins stehen, wechseln dann später wieder von BF zu CoD, so dass sich beide einpendeln.

    Letztlich muss sich aber auch erstmal BF6 beweisen. Die Beta geht in die richtige Richtung aber da muss schon richtig was kommen bzw. auch über Monate was geliefert werden.

    Stand jetzt sehe ich ein BF6 noch nicht auf der Höhe eines Genre-Giganten wie CoD oder Fortnite. Da muss sich BF erstmal wieder hinkämpfen.

    0

Hinterlasse eine Antwort