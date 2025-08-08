Activision: Hält Call of Duty-Reihe für Too Big to Fail – Bericht

Mit dem im Oktober erscheinenden Battlefield 6 steht dem diesjährigen Call of Duty-Ableger Call of Duty Black Ops 7 starker Konkurrenz gegenüber. Das Marketing von Electronic Arts läuft zurzeit auf Hochtouren und das erste der beiden Open Beta-Wochenenden konnte bei Shooter-Fans großes Interesse wecken.
Zu beunruhigen scheint Activision all das allerdings nicht, wie anonyme Quellen gegenüber Insider Gaming erklären. Zwar habe das Unternehmen ein Auge auf Battlefield 6, mache sich aber derzeit keine Sorgen darüber, dass es einen negativen Einfluss auf die Verkäufe von Call of Duty haben könnte.
Allgemein vertrete man intern die Ansicht, dass die Call of Duty-Reihe „Too Big to Fail“ (zu groß zum Scheitern) sei und man sich keine Sorgen wegen der Konkurrenz zu machen brauche. Zudem sei man von der Qualität von Black Ops 7 sehr überzeugt, so die Quellen.
Das Problem ist ja sie haben recht.
Die Leute kaufen es blind genau wie Fifa und sind wir mal ehrlich COD ist immer der gleiche Kram,ich selber habe seit WW2 keines mehr gekauft konnte aber bei Bekannten immer das neuste sehen,und ich habe defenitiv nichts verpasst Zombie Modus für Casuals umgebaut,MP rumgehüpfe etc,und Kampagne online Zwang ?Nein danke.
Ja, mag sogar stimmen, aber wer sich so äußert, glaubt, er könne tun und lassen, was und wie er will und wird irgendwann auf die Schnauze fallen. Xbox dachte das nach der 360 auch, und wir sehen, was durch nur eine Person passiert ist.
Hochmut kommt bekanntlich vor dem Fall
Eben! Too big to fail ist ein Trugschluss. Das kann schneller gehen als einem lieb ist. Lehman Brothers, General Motors oder Pan Am um ein paar aufzuzählen dachten das nämlich auch.
Da haben Sie wohl leider Recht.
Aber dennoch wird Battlefield wieder eine starke Konkurrenz, die Beta macht richtig Laune
Umso größer, um so härter der Fall.
Das haben schon andere behauptet von daher, Abwarten… und vielleicht mal wieder bisschen mehr anstrengen 🤔
Warum hat man bei solchen Aussagen so richtig Lust und besonders gute Laune, das die auf die Schnauze fallen. Too big to fail, das ich nicht lache.
Ja, dass die Aussage glaubhaft ist, sieht man jedes Jahr aufs Neue mit den CoD Teilen. Trotz GP release bin ich nur wenig in den aktuellen CoD Teilen zu finden, bin offensichtlich überhaupt nicht mehr die Zielgruppe mit den Skins und Entwicklungsentscheidungen. Naja, mal sehen wie Delta force auf Xbox performen wird
Die Aussage könnte auch von EA Sports kommen. Aber kaum liefert Umtimate Team nicht den gewohnten Umsatz wie zuvor, ist da Holland in Not (und trotzdem generiert man massive Milliarden-Umsätze).
Gleiches könnte auch Activision mit Call of Duty passieren.
Oder die ganzen Leute die auf die banalen Skins stehen, wechseln dann später wieder von BF zu CoD, so dass sich beide einpendeln.
Letztlich muss sich aber auch erstmal BF6 beweisen. Die Beta geht in die richtige Richtung aber da muss schon richtig was kommen bzw. auch über Monate was geliefert werden.
Stand jetzt sehe ich ein BF6 noch nicht auf der Höhe eines Genre-Giganten wie CoD oder Fortnite. Da muss sich BF erstmal wieder hinkämpfen.