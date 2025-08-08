Activision: Hält Call of Duty-Reihe für Too Big to Fail – Bericht

Laut anonymen Quellen hält Activision die Call of Duty-Reihe für Too Big to Fail und macht sich keine Sorgen wegen Battlefield 6.

Mit dem im Oktober erscheinenden Battlefield 6 steht dem diesjährigen Call of Duty-Ableger Call of Duty Black Ops 7 starker Konkurrenz gegenüber. Das Marketing von Electronic Arts läuft zurzeit auf Hochtouren und das erste der beiden Open Beta-Wochenenden konnte bei Shooter-Fans großes Interesse wecken.

Zu beunruhigen scheint Activision all das allerdings nicht, wie anonyme Quellen gegenüber Insider Gaming erklären. Zwar habe das Unternehmen ein Auge auf Battlefield 6, mache sich aber derzeit keine Sorgen darüber, dass es einen negativen Einfluss auf die Verkäufe von Call of Duty haben könnte.

Allgemein vertrete man intern die Ansicht, dass die Call of Duty-Reihe „Too Big to Fail“ (zu groß zum Scheitern) sei und man sich keine Sorgen wegen der Konkurrenz zu machen brauche. Zudem sei man von der Qualität von Black Ops 7 sehr überzeugt, so die Quellen.