Activision: Kotick spricht von 60‑Prozent‑Crash bei COD-Verkäufen im Jahr 2025

Ein neues juristisches Dokument sorgt unter Shooter-Fans für neuen Gesprächsstoff. Darin behauptet der ehemalige Activision‑Chef Bobby Kotick, dass die Verkaufszahlen von Call of Duty im Jahr 2025 massiv hinter den Ergebnissen von 2024 zurückliegen.
Laut seiner Darstellung bewegen sich die aktuellen Prognosen rund 60 Prozent unter dem Vorjahresniveau – ein Wert, der selbst für eine langlebige Blockbuster‑Serie ungewöhnlich niedrig ausfällt.
Kotick führt den Rückgang auf eine deutlich härtere Wettbewerbssituation zurück. Besonders der direkte Schlagabtausch mit Konkurrenzreihen wie Battlefield soll den Markt spürbar verändert haben.
In seiner Einreichung argumentiert er, dass die Performance von Call of Duty zeige, wie intensiv der Kampf um die Spieler tatsächlich geworden sei.
Die Entwicklung widerspreche damit der früheren Einschätzung der FTC, die von einem Mangel an Konkurrenz im Bereich der First‑Person‑Action‑Games ausgegangen war.
Zum MP kann ich nichts sagen, aber die Kampagne von BO7 ist um mehrere Stufen unter jener von BO6, das die beste hatte seit vielen Jahren. Allein das wird schon einen gewissen Rückgang nach sich gezogen haben. Dazu die außerordentlich starke Konkurrenz im Genre mit endlich mal wieder einem besseren BF und eben ARC Raiders.
Mal sehen wie es 2026 laufen wird.
Alter das sind alles so unterschiedliche Spiele die du alle nicht vergleichen kannst
Klar haben sie jetzt Konkurrenz, aber wenn man Jahr für Jahr dieselbe W***** herausbringt muss man sich nicht wundern wenn die Leute nach alternativen suchen
Und der Crash kam mit Ansage, wenn man sieht, wie schlecht es im Vorfeld bei den Spielern ankam. Es ist total unverständlich, dass sie bei so einem teuren Projekt nicht schon vorher die Spielerbasis mit ins Boot nehmen.
Sehe es auch so, viel Konkurrenz, fehlende Innovation bzw. schlechte Kampagne/Endspiel, dazu noch die Game Pass Implementierung und dann kommt solch ein Ergebnis zustande.
Da hat die Qualitätssicherung bei MS wieder mal versagt.
Die Konkurrenz ist einfach besser.
Das ich nicht lache…..COD ist in der Konsolen sparte immer noch die Nummer 1 und bei BF ist grade die Luft raus und kein vergleich mit COD…..das sind so unterschiedliche Spiele und wenn geht BF immer mehr in Richtung COD
Ich glaube keiner von euch spielt MP oder?
Überraschung 😅