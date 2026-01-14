Activision: Kotick spricht von 60‑Prozent‑Crash bei COD-Verkäufen im Jahr 2025

Der Ex‑Chef von Activision Blizzard spricht von massivem COD‑Einbruch im Jahr 2025 gegenüber dem Vorjahr.

Ein neues juristisches Dokument sorgt unter Shooter-Fans für neuen Gesprächsstoff. Darin behauptet der ehemalige Activision‑Chef Bobby Kotick, dass die Verkaufszahlen von Call of Duty im Jahr 2025 massiv hinter den Ergebnissen von 2024 zurückliegen.

Laut seiner Darstellung bewegen sich die aktuellen Prognosen rund 60 Prozent unter dem Vorjahresniveau – ein Wert, der selbst für eine langlebige Blockbuster‑Serie ungewöhnlich niedrig ausfällt.

Kotick führt den Rückgang auf eine deutlich härtere Wettbewerbssituation zurück. Besonders der direkte Schlagabtausch mit Konkurrenzreihen wie Battlefield soll den Markt spürbar verändert haben.

In seiner Einreichung argumentiert er, dass die Performance von Call of Duty zeige, wie intensiv der Kampf um die Spieler tatsächlich geworden sei.

Die Entwicklung widerspreche damit der früheren Einschätzung der FTC, die von einem Mangel an Konkurrenz im Bereich der First‑Person‑Action‑Games ausgegangen war.