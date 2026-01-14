Activision: Kotick spricht von 60‑Prozent‑Crash bei COD-Verkäufen im Jahr 2025

Der Ex‑Chef von Activision Blizzard spricht von massivem COD‑Einbruch im Jahr 2025 gegenüber dem Vorjahr.

Ein neues juristisches Dokument sorgt unter Shooter-Fans für neuen Gesprächsstoff. Darin behauptet der ehemalige Activision‑Chef Bobby Kotick, dass die Verkaufszahlen von Call of Duty im Jahr 2025 massiv hinter den Ergebnissen von 2024 zurückliegen.

Laut seiner Darstellung bewegen sich die aktuellen Prognosen rund 60 Prozent unter dem Vorjahresniveau – ein Wert, der selbst für eine langlebige Blockbuster‑Serie ungewöhnlich niedrig ausfällt.

Kotick führt den Rückgang auf eine deutlich härtere Wettbewerbssituation zurück. Besonders der direkte Schlagabtausch mit Konkurrenzreihen wie Battlefield soll den Markt spürbar verändert haben.

In seiner Einreichung argumentiert er, dass die Performance von Call of Duty zeige, wie intensiv der Kampf um die Spieler tatsächlich geworden sei.

Die Entwicklung widerspreche damit der früheren Einschätzung der FTC, die von einem Mangel an Konkurrenz im Bereich der First‑Person‑Action‑Games ausgegangen war.

  1. shadow moses 443790 XP Xboxdynasty Veteran Onyx | 14.01.2026 - 16:05 Uhr

    Zum MP kann ich nichts sagen, aber die Kampagne von BO7 ist um mehrere Stufen unter jener von BO6, das die beste hatte seit vielen Jahren. Allein das wird schon einen gewissen Rückgang nach sich gezogen haben. Dazu die außerordentlich starke Konkurrenz im Genre mit endlich mal wieder einem besseren BF und eben ARC Raiders.

    Mal sehen wie es 2026 laufen wird.

    0
  2. HakunaTraumata 114020 XP Scorpio King Rang 2 | 14.01.2026 - 16:13 Uhr

    Klar haben sie jetzt Konkurrenz, aber wenn man Jahr für Jahr dieselbe W***** herausbringt muss man sich nicht wundern wenn die Leute nach alternativen suchen

    1
  3. EdgarAllanFloh 112040 XP Scorpio King Rang 1 | 14.01.2026 - 16:16 Uhr

    Und der Crash kam mit Ansage, wenn man sieht, wie schlecht es im Vorfeld bei den Spielern ankam. Es ist total unverständlich, dass sie bei so einem teuren Projekt nicht schon vorher die Spielerbasis mit ins Boot nehmen.

    1
  4. Katanameister 295720 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 14.01.2026 - 16:30 Uhr

    Sehe es auch so, viel Konkurrenz, fehlende Innovation bzw. schlechte Kampagne/Endspiel, dazu noch die Game Pass Implementierung und dann kommt solch ein Ergebnis zustande.

    0
  5. FalseShepherd 10700 XP Sandkastenhüpfer Level 1 | 14.01.2026 - 16:48 Uhr

    Da hat die Qualitätssicherung bei MS wieder mal versagt.

    Die Konkurrenz ist einfach besser.

    3
  6. 1Tollkamp1 9695 XP Beginner Level 4 | 14.01.2026 - 16:59 Uhr

    Das ich nicht lache…..COD ist in der Konsolen sparte immer noch die Nummer 1 und bei BF ist grade die Luft raus und kein vergleich mit COD…..das sind so unterschiedliche Spiele und wenn geht BF immer mehr in Richtung COD

    0

