Activision: Offener Brief von CEO Bobby Kotick veröffentlicht

Wie wir bereits berichtet haben, wird Activision Blizzard wegen sexueller Belästigung und Rassendiskriminierung verklagt. Nun wurde ein offener Brief von CEO Bobby Kotick offiziell von Activision Blizzard, Inc. bereitgestellt und somit auch eine Ansprache an alle Mitarbeiter veröffentlicht.

Dabei berichtet der CEO über eine schwierige und erschütternde Woche. Gleichzeitig bedankte sich Bobby Kotick bei allen Mitarbeitern, die sich offen und ehrlich bei ihm gemeldet haben.

Des Weiteren wurde die Anwaltskanzlei WilmerHale beauftragt, die Richtlinien und Verfahren zu überprüfen, um sicherzustellen, dass man die besten Praktiken zur Förderung eines respektvollen und integrativen Arbeitsplatzes einsetzt.

So heißt es im offenen Brief auszugsweise: „Ich möchte allen, die sich in der Vergangenheit und in den letzten Tagen gemeldet haben, meine Anerkennung und meinen Dank aussprechen. Ich weiß Ihren Mut sehr zu schätzen. Jede Stimme zählt – und wir werden jetzt und in Zukunft besser zuhören.“

„Unsere anfänglichen Antworten auf die Probleme, mit denen wir gemeinsam konfrontiert sind, und auf Ihre Bedenken waren, offen gesagt, ungehört.“

„Wir müssen unbedingt alle Perspektiven und Erfahrungen anerkennen und die Gefühle derjenigen respektieren, die in irgendeiner Weise misshandelt wurden. Es tut mir leid, dass wir nicht das richtige Einfühlungsvermögen und Verständnis aufgebracht haben.“

„Viele von Ihnen haben uns gesagt, dass der aktive Einsatz daher kommt, dass Ihnen das Unternehmen so sehr am Herzen liegt. Die Tatsache, dass sich so viele Menschen gemeldet und Gedanken und Vorschläge geäußert sowie Verbesserungsmöglichkeiten aufgezeigt haben, zeigt, wie sehr Sie sich um unsere Gemeinschaften von Kollegen und Spielern kümmern – und um einander. Die Gewährleistung eines sicheren und einladenden Arbeitsumfelds hat für mich höchste Priorität. Das Führungsteam hat Sie laut und deutlich gehört.“

„Wir ergreifen rasch Maßnahmen, um das mitfühlende, fürsorgliche Unternehmen zu sein, für das Sie arbeiten wollen, und um ein sicheres Umfeld zu gewährleisten. In unserem Unternehmen gibt es keinen Platz für Diskriminierung, Belästigung oder Ungleichbehandlung jeglicher Art.“

„Wir werden alles tun, um sicherzustellen, dass wir gemeinsam die Art von integrativem Arbeitsplatz verbessern und aufbauen, die für die Förderung von Kreativität und Inspiration unerlässlich ist.“