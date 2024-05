Activision: Sieg gegen Cheat-Hersteller errungen

Nicht nur Bungie war diese Woche im Kampf gegen einen Hersteller von Cheats vor Gericht erfolgreich. Auch Activision gewann einen Rechtsstreit.

Der Cheat-Hersteller EngineOwning verlor gegen den Publisher vor Gericht und muss laut Urteil des United States District Court of the Central District of California einen Schadensersatz in Höhe von 14,4 Millionen plus 292.912 US-Dollar Anwaltskosten zahlen.

Eine einstweilige Verfügung veranlasste man außerdem gegen die Webseite, die in Deutschland ansässig ist. Der Domainname muss an Activision übertragen werden.

Laut dem Publisher haben die Cheats für Call of Duty nicht nur „massiven und irreparablen Schaden am Firmenwert und dem Ruf verursacht“, sondern es sind ihm auch „erhebliche Einnahmen entgangen“, wie VentureBeat berichtet.