Activision: Übergreifende Engine und Vision für Call of Duty-Spiele

Autor:, in / Activision

Activision spricht über die Zukunft von Call of Duty und Warzone.

Wenn Call of Duty: Modern Warfare II am 28. Oktober erscheint, wird dies einen strategischen Wechsel für das Franchise markieren, der auch Neuerungen rund um das beliebte Battle-Royale-Spiel Call of Duty: Warzone einführt.

Call of Duty: Warzone 2.0 wird kurz nach der Veröffentlichung von Modern Warfare II als Erweiterung des Spieluniversums erscheinen. Um Spieler dieses hochmoderne Erlebnis zu bieten, wird Warzone 2.0 neue Modern Warfare II-Inhalte und -Systeme mit brandneuen Fortschritten und Vorräten enthalten.

Übergreifende Engine und Vision für COD-Titel

Künftig werden alle Call of Duty-Spiele auf der gleichen Spiel-Engine entwickelt, die mit der 2019 erschienenen Version von Modern Warfare eingeführt wurde. Eine neuere Version dieser Engine wird sowohl Modern Warfare II als auch das neue Warzone 2.0 antreiben. Dies wird in vielerlei Hinsicht die fortschrittlichste Engine sein, die je für Call of Duty verwendet worden ist.

Warzone, das 2020 auf den Markt kam und inzwischen über 125 Millionen Spieler zählt, ist ein wichtiger Teil der neuen Franchise-Strategie, mit der die vielen Eigenschaften und Features der Call of Duty-Titel besser aufeinander abgestimmt und ihre Möglichkeiten vergrößert werden sollen. Seit der Veröffentlichung von Warzone wurden die Ressourcen rund um Call of Duty weiter aufgestockt; es arbeiten nun über 3.000 Mitarbeiter an dem Franchise.

Activision’s Ziel hierbei ist es nicht nur, die Ausrichtung der Modern Warfare-Reihe zu verbessern und einen deutlichen Wandel zu vollziehen, sondern auch hinsichtlich der allgemeinen Zukunft des Call of Duty-Franchises viel größer zu denken: Eine völlig neue und gemeinsame Vision für Modern Warfare II sowie der Einklang mit einem brandneuen ‚Warzone‘-Erlebnis. Auf der Grundlage einer gemeinsamen Technologie und der Engine, die beides auf eine Art und Weise miteinander verbindet, wie es Spieler noch nie zuvor erleben durften.

Neue Einblicke in Spiel und Kampagne von Modern Warfare II

Anlässlich des offiziellen Spiele-Reveals in dieser Woche haben Activision und Infinity Ward nun einen weiteren Blick auf die Kampagne von Modern Warfare II ermöglicht.

Das Setting: Irgendwo im Golf von Mexiko sind drei Spezialeinheiten auf Schnellbooten auf dem Weg zu einer Ölplattform. Task Force 141 und Shadow Company müssen die Plattform entern, die feindlichen Kräfte ausschalten und eine Rakete entschärfen… Wenn ihre Informationen stimmen und die Rakete überhaupt existiert.

Das Spiel könnt ihr bereits vorbestellen: