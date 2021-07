Activision: Unternehmen geht gegen KI gesteuerte Cheat-Software vor

Die Anti-Cheat-Gruppe ACPD hat vor kurzem von einem Cheat-Programm berichtet, dass es über einen PC ermöglicht in Konsolenspielen zu cheaten. Hierbei analysiert ein maschinenlern-gestütztes Programm die Bewegungen auf dem Bildschirm hinsichtlich Gegnerbewegung und der genutzten Waffen. Anschließend sendet es die Eingabesignale an euren Controller.

Ladies and gentlemen, I present you the next generation of cheating now available on console, and has been for a while but lately its been becoming more popular and more of a trend, consoles are no longer a safe space to play your games legit anymore pic.twitter.com/iEQzPVFf1h

— Anti-Cheat Police Department 🕵️ (@AntiCheatPD) July 5, 2021