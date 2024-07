Activision: Weniger Spieler in COD ohne fähigkeitsbasiertes Matchmaking

Der Publisher Activision hat eine Studie zu Call of Duty veröffentlicht. Daraus geht hervor, dass 90 % der COD-Spieler weniger spielen, wenn das fähigkeitsbasierte Matchmaking abgeschaltet ist.

In einem Test im Shooter Call of Duty: Modern Warfare III von Anfang des Jahres gab es einen Rückgang von 50 % bei einer fähigkeitsbasierten Zusammenführung. Das führte zu einer Senkung der Rate von 90 % bei wiederkehrenden Spielern. Die Abbruchrate betrug 80 %.

Des Weiteren kehrten 10 % der besten Spieler zurück, was bei allen anderen Spielern deutlich weniger passiert. Dies führte zu einem geringeren Pool an Spielern.

„Letztendlich wird dies zu einer schlechteren Erfahrung für alle Spieler führen, da immer weniger Spieler zur Verfügung stehen.“

„Außerdem wurde bei diesem Test nur das Können in den Matching-Regeln benachteiligt. Würde man sie komplett abschaffen, würden wir erwarten, dass die Spielerpopulation innerhalb weniger Monate rapide abnimmt, was sich für alle unsere Spieler negativ auswirken würde“, so der Publisher.