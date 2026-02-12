Adorable Adventures: Herzerwärmende Waldabenteuer mit Frischling Boris

Ein neugieriger kleiner Frischling, ein verbrannter Wald und eine Reise voller Düfte: Adorable Adventures erzählt eine der sanftesten Geschichten des Jahres.

Adorable Adventures setzt auf Ruhe, Natur und eine ungewöhnliche Perspektive. Ihr schlüpft in die Rolle von Boris, einem jungen Frischling, der nach einem Waldbrand seine Familie verloren hat. Um sie wiederzufinden, muss er das nutzen, was Wildschweine am besten können: seine Nase.

Die Reise führt durch weite Wiesen, sonnige Waldpfade, dunkle Höhlen und felsige Höhenzüge. Überall warten neue Gerüche, die Boris aufnehmen, deuten und verfolgen muss. Jeder Duft erzählt ein Stück der Welt – und bringt ihn seinen Geschwistern näher.

Das Spiel legt großen Wert auf eine sanfte, emotionale Erzählung, die ohne Hektik auskommt. Geheimnisse wollen entdeckt, neue Gerüche erlernt und Spuren entschlüsselt werden, während die Welt sich langsam wieder vom Feuer erholt.

Adorable Adventures richtet sich an alle, die entspannte Erkundungsspiele lieben und eine ruhige, warmherzige Geschichte erleben wollen – mit einem Protagonisten, der sofort das Herz gewinnt.