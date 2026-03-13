Adorable Adventures: Warmherzige Familien-Suche beginnt Ende April

Adorable Adventures kündigt mit einem neuen Trailer die warmherzige Familien‑Suche im Nationalpark für Ende April an.

Cozy‑Fans und Tierfreunde können sich den 30. April 2026 vormerken, denn an diesem Tag erscheint Adorable Adventures für Steam, Epic Games Store, PlayStation 5 und Xbox Series X|S.

Begleitet wird die Terminankündigung von einem neuen Gameplay‑Trailer, in dem das junge Wildschwein Boris lernt, seinen Geruchssinn einzusetzen, um die nach einem Waldbrand verstreuten Geschwister aufzuspüren. Adorable Adventures rückt damit eine herzerwärmende Reise in den Mittelpunkt, die Neugier, Naturverbundenheit und sanfte Erkundung verbindet.

Boris lebt mit seiner Familie in einem abgelegenen Teil des Nationalparks, der für seine abwechslungsreichen Landschaften, seine Pflanzenwelt und seine friedliche Atmosphäre bekannt ist.

Nach einer Trockenperiode führte ein unglücklicher Zwischenfall zu einem Waldbrand, der zwar eingedämmt wurde, aber zur vorübergehenden Schließung des Parks führte. Inmitten der Unruhe verlor Boris den Kontakt zu seinen Geschwistern und macht sich nun entschlossen auf die Suche nach ihnen.

Die Mutter hat ihm beigebracht, im Notfall seiner Nase zu folgen, doch das Wiederfinden der Familie ist nur der erste Schritt. Jeder der sechs Geschwister stellt Boris vor eigene Herausforderungen. Sein Bruder Gary braucht möglicherweise einen Energieschub, während Mimi beim Versteckspiel zu abenteuerlustig geworden sein könnte.

Rock, die naturverbundene Schwester, dürfte unter den verbrannten Überresten der einst mächtigen Eichen leiden, und Boris muss einen Weg finden, sie wieder aufzumuntern. Adorable Adventures nutzt diese Begegnungen, um emotionale Momente mit spielerischer Kreativität zu verbinden.

Neben seiner Mission lässt sich Boris leicht von den vielen Aktivitäten im Park ablenken. Er erkundet die Umgebung in seinem eigenen Tempo, füllt ein Erlebnisjournal, lernt mehr über Flora und Fauna, nimmt an Zeitrennen teil, stellt sich Foto‑Herausforderungen und stößt möglicherweise sogar auf die Wahrheit hinter einer lokalen Legende.

Adorable Adventures verknüpft eine familiäre Suche mit einer offenen, neugierigen Reise durch eine liebevoll gestaltete Naturwelt.