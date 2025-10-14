Adrenaline Rampage: Gameplay-Trailer voller Techno-Zombies

Techno-Zombies überrennen im neuen Gameplay-Trailer zu Adrenaline Rampage die Stadt.

Das Indie-Studio Midhard Games und der Publisher Games Harbor schicken kurz vor Release des Roguelike-Plattformers einen neuen Gameplay-Trailer voraus, der eine düstere Science-Fiction-Stadt zeigt, die von Techno-Zombies überrannt wurde.

Adrenaline Rampage erscheint am 17. Oktober für Xbox One, Xbox Series X|S, PlayStation 4|5 und Steam.

Spielt als kampferprobter Soldat, der mit bis zu fünf Waffen ausgerüstet ist, und sorgt in prozedural generierten Levels für Chaos. Wählt aus drei einzigartigen Charakteren, entwickelt euer Arsenal weiter und mutiert eure Fähigkeiten, um den Ansturm zu überleben.

Features:

Genre-Fusion: Kombiniert das Abschlachten von Schwärmen aus Bullet Heaven mit präzisem Plattformspiel.

Prozedurale Generierung: Jeder Durchlauf ist anders – passt euch an und überwindet die Herausforderungen!

Charaktervielfalt: Drei spielbare Helden mit jeweils einzigartigen Waffen und Fähigkeiten.

Waffenentwicklung: Verbessert eure Ausrüstung zu zerstörerischen Superwaffen.

Mutationen und Artefakte: Verbraucht seltene Gegenstände, um wilde neue Kräfte freizuschalten.

Energiezentrum-System: Tötet Feinde, um euch zu verstärken und neue Funktionen des Zentrums freizuschalten.

Spielmodi: Kampagne für storybasierte Action und Arenen für pures Überleben.

Die Spieltiefe umfasst 56 Fähigkeiten, 23 Weiterentwicklungen, sieben Mutationsartefakte, fünf Booster und 61 Erfolge.

Schwierigkeitsgrad: Im Arenen-Modus gibt es fünf Herausforderungsstufen, um deine Grenzen zu testen.