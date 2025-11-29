Adventskalender: Festliche Kalender-Aktion von XboxDynasty startet am 01. Dezember

Der XboxDynasty-Adventskalender startet am 01. Dezember 2025 und hat wieder täglich großartige Preise und Geschenke für euch. Doch es gibt noch mehr Überraschungen!

Die Vorbereitungen für den XboxDynasty Adventskalender 2025 laufen bereits auf Hochtouren. Hinter den Kulissen glitzern die letzten Feinschliffe – und wir können es kaum erwarten, euch in diesem Jahr erneut eine festliche Überraschungsreise zu präsentieren.

XboxDynasty Adventskalender 2025

🎁 Täglich: Auch in diesem Jahr öffnen wir täglich ein Türchen voller Überraschungen. Jeden Tag erwartet euch etwas Besonderes – tolle Spiele, starke Preise und jede Menge Vorfreude, sodass das Fest der Freude mit jedem Tag näher rückt.

🎁 Wöchentlich: Zusätzlich wird es magische Bonus-Gewinnspiele geben!

🎁 Wochenenden: An den Wochenenden gibt es ebenfalls zusätzliche Preise für euch!

🎁 Endspurt: Die großen Hauptgewinne erwarten euch vom 20. bis 24. Dezember, und auch an den Adventssonntagen, Nikolaus und weiteren besonderen Tagen könnt ihr euch auf zusätzliche Überraschungen freuen.

„Unser größter Wunsch ist es mit dieser Aktion, unsere Dankbarkeit auszudrücken und allen XboxDynasty-Fans eine besondere Freude zu machen. Deshalb haben wir auch 2025 wieder einen prall gefüllten Adventskalender vorbereitet – mit fantastischen Spielen und großartigen Preisen, die das Herz jedes Gamers höherschlagen lassen.“ „Ein riesiges Dankeschön geht an unsere zahlreichen Partner, die den XboxDynasty-Adventskalender mit ihren wundervollen Geschenken erst zum Leuchten bringen. Ohne sie wäre dieser jährliche Weihnachtstraum nicht möglich.“ „Somit freuen wir uns sehr über die Unterstützung unserer zahlreichen Partner, die den XboxDynasty-Adventskalender auch in diesem Jahr mit wundervollen Preisen und Spielen versorgt haben.“

XboxDynasty Adventskalender Gewinnspielregeln

🎄 Tägliche Gewinne: Um täglich bei der „XboxDynasty Adventskalender Auslosung“ dabei zu sein, müsst ihr jeden Tag mindestens fünf Kommentare zu fünf unterschiedlichen News verfassen. Jeder, der fünf Kommentare zu fünf verschiedenen News am Tag verfasst hat, landet automatisch in der täglichen Auslosung. Weniger Kommentare bedeuten: keine Teilnahme.

🎄 Bonus Gewinnspiele: Zusätzlich wird es Tage, Wochenenden oder Wochen geben, an denen wir Bonus-Gewinnspiele veranstalten. Haltet unbedingt Ausschau nach diesen Bonus-Gewinnspielen in den News des Tages auf XboxDynasty. Wie ihr daran teilnehmen könnt, erfahrt ihr dann im jeweiligen Bonus-Gewinnspiel. Wir können aber so viel verraten, dass ihr für die fetten Preise und Fanpakete auch fett XD-XP haben müsst.

🎄 Hinweis: Beim XboxDynasty-Adventskalender geht es darum, seine Meinung in einem ordentlichen Kommentar zu hinterlassen und nicht bspw. fünfmal unter die Adventskalender-News zu posten. Also fünf „ordentliche“ Kommentare mit eurer Meinung zu fünf unterschiedlichen News-Themen am Tag. Wer spammt, dessen Account werden wir von der Auslosung ausschließen und gegebenenfalls sperren.

🎄 Ablauf: Täglich öffnen wir in den News des Tages ein Türchen im Adventskalender. Mit euren fünf Kommentaren zu fünf unterschiedlichen News-Themen an diesem Tag sammelt ihr eure Teilnahme und nehmt automatisch an der täglichen Adventskalender-Auslosung teil. Wer weniger Kommentare am Tag schreibt, landet nicht in der täglichen Auslosung!

Wie bei allen Gewinnspielen gelten unsere allgemeinen Teilnahmebedingungen. Die Gewinner werden via Privatnachricht auf XboxDynasty über ihren Gewinn informiert.

Teilt die Aktion gern mit euren Freunden und Bekannten – je mehr mitmachen, desto größer werden die Pakete, und desto besser stehen die Chancen, dass wir auch 2026 erneut gemeinsam einen epischen Adventskalender feiern können.

Vielen Dank an alle, die uns durch dieses erfolgreiche Jahr 2025 begleitet haben. Wir sind dankbar und froh, euch an unserer Seite zu haben.

Das gesamte XboxDynasty-Team wünscht euch eine wundervolle Adventszeit und viel Glück beim Adventskalender 2025!