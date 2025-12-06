Adventskalender: Gewinnspiel mit 2x Cyberpunk 2077 Seagate Game Drive 5TB

Im XboxDynasty Adventskalender 2025 verstecken sich jeden Tag tolle Preise. Dazu gibt es ganz besondere Bonus-Gewinnspiele, wie das hier!

Im XboxDynasty Adventskalender verstecken sich täglich zahlreiche Spiele und großartige Preise, die wir unter allen Teilnehmern verlosen. Doch damit nicht genug: Als besondere Überraschung gibt es Bonus-Gewinnspiele mit ganz fantastischen Preisen für euch.

Adventskalender Bonus-Gewinnspiel

Bonus-Preise: 2x Seagate Game Drive 5TB im seltenen Cyberpunk 2077-Design

Sammelt vom 6.12. bis zum 20. Dezember 2025 mindestens 3000 XD-XP und schon nehmt ihr automatisch an der Auslosung teil. Zusätzliche Gewinnchancen via Twitter-X und Facebook

Wir verlosen dank Seagate nicht nur eine, sondern gleich zwei Seagate Game Drive 5TB im extrem seltenen Cyberpunk-2077-Design!

Diese Edition ist fast überall ausverkauft – aber hier habt ihr die Chance auf eines von zwei der begehrten Sammlerstücke.

Mit 5 Terabyte Speicher pro Drive habt ihr reichlich Platz für die ganze Spielbibliothek, Backups und Multimedia-Sammlungen. Das markante Cyberpunk-Design macht die externen Game Drive-Festplatten außerdem zu einem echten Hingucker.

Zwei rare Exemplare. Eure Gewinnchance. Also mitmachen!

XboxDynasty Adventskalender Gewinnspielregeln

🎄 Tägliche Gewinne: Um täglich bei der „XboxDynasty Adventskalender Auslosung“ dabei zu sein, müsst ihr jeden Tag mindestens fünf Kommentare zu fünf unterschiedlichen News verfassen. Jeder, der fünf Kommentare zu fünf verschiedenen News am Tag verfasst hat, landet automatisch in der täglichen Auslosung. Weniger Kommentare bedeuten: keine Teilnahme.

🎄 Bonus Gewinnspiele: Zusätzlich wird es Tage, Wochenenden oder Wochen geben, an denen wir Bonus-Gewinnspiele veranstalten. Haltet unbedingt Ausschau nach diesen Bonus-Gewinnspielen in den News des Tages auf XboxDynasty. Wie ihr daran teilnehmen könnt, erfahrt ihr dann im jeweiligen Bonus-Gewinnspiel. Wir können aber so viel verraten, dass ihr für die fetten Preise und Fanpakete auch fett XD-XP haben müsst.

🎄 Hinweis: Beim XboxDynasty-Adventskalender geht es darum, seine Meinung in einem ordentlichen Kommentar zu hinterlassen und nicht bspw. fünfmal unter die Adventskalender-News zu posten. Also fünf „ordentliche“ Kommentare mit eurer Meinung zu fünf unterschiedlichen News-Themen am Tag. Wer spammt, dessen Account werden wir von der Auslosung ausschließen und gegebenenfalls sperren.

🎄 Ablauf: Täglich öffnen wir in den News des Tages ein Türchen im Adventskalender. Mit euren fünf Kommentaren zu fünf unterschiedlichen News-Themen an diesem Tag sammelt ihr eure Teilnahme und nehmt automatisch an der täglichen Adventskalender-Auslosung teil. Wer weniger Kommentare am Tag schreibt, landet nicht in der täglichen Auslosung!

Wie bei allen Gewinnspielen gelten unsere allgemeinen Teilnahmebedingungen. Die Gewinner werden via Privatnachricht auf XboxDynasty über ihren Gewinn informiert.

Teilt die Aktion gern mit euren Freunden und Bekannten – je mehr mitmachen, desto größer werden die Pakete, und desto besser stehen die Chancen, dass wir auch 2026 erneut gemeinsam einen epischen Adventskalender feiern können.

Vielen Dank an alle, die uns durch dieses erfolgreiche Jahr 2025 begleitet haben. Wir sind dankbar und froh, euch an unserer Seite zu haben.

Das gesamte XboxDynasty-Team wünscht euch eine wundervolle Adventszeit und viel Glück beim Adventskalender 2025!