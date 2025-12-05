Adventskalender: Gewinnspiel mit Sonos Roam 2 – aber nur dieses Wochenende

Im XboxDynasty Adventskalender 2025 verstecken sich jeden Tag tolle Preise. Dazu gibt es ganz besondere Bonus-Gewinnspiele, wie das hier!

Im XboxDynasty Adventskalender verstecken sich täglich zahlreiche Spiele und großartige Preise, die wir unter allen Teilnehmern verlosen.

Doch damit nicht genug, als besondere Überraschung gibt es die Bonus-Gewinnspiele mit ganz fantastischen Preisen für euch.

XboxDynasty Adventskalender Preise

Bonus-Preis: 1x Sonos Roam – Olive im Wert von 199,- Euro

1x Sonos Roam – Olive im Wert von 199,- Euro Bonus-Aufgabe: Sammelt von Freitag 5.12 bis Sonntag 7.12 mindestens 25 Kommentare und somit 500 XD-XP

Wen es auch bei Schneefall und Kälte nicht in der Wohnung hält, der trifft mit dem portablen Sonos Roam 2 als Abenteuer-Buddy die optimale Wahl.

Skifahren, Rodeln oder Eislaufen, mit dem großartigen Sound des leichtgewichtigen Sonos Roam 2 machen die winterlichen Aktivitäten gleich mehr Spaß.

Sonos Roam 2 ist staub- und wasserdicht, dank seines robusten Äußeren ist auch ein Sturz kein Problem. Mit nur 500g Gewicht und einer Akkulaufzeit von bis zu zehn Stunden im Wiedergabemodus macht er Winterabenteuer zu unvergesslichen Erinnerungen.

XboxDynasty Adventskalender Bonus-Gewinnspiel

XboxDynasty Adventskalender Gewinnspielregeln

🎄 Tägliche Gewinne: Um täglich bei der „XboxDynasty Adventskalender Auslosung“ dabei zu sein, müsst ihr jeden Tag mindestens fünf Kommentare zu fünf unterschiedlichen News verfassen. Jeder, der fünf Kommentare zu fünf verschiedenen News am Tag verfasst hat, landet automatisch in der täglichen Auslosung. Weniger Kommentare bedeuten: keine Teilnahme.

🎄 Bonus Gewinnspiele: Zusätzlich wird es Tage, Wochenenden oder Wochen geben, an denen wir Bonus-Gewinnspiele veranstalten. Haltet unbedingt Ausschau nach diesen Bonus-Gewinnspielen in den News des Tages auf XboxDynasty. Wie ihr daran teilnehmen könnt, erfahrt ihr dann im jeweiligen Bonus-Gewinnspiel. Wir können aber so viel verraten, dass ihr für die fetten Preise und Fanpakete auch fett XD-XP haben müsst.

🎄 Hinweis: Beim XboxDynasty-Adventskalender geht es darum, seine Meinung in einem ordentlichen Kommentar zu hinterlassen und nicht bspw. fünfmal unter die Adventskalender-News zu posten. Also fünf „ordentliche“ Kommentare mit eurer Meinung zu fünf unterschiedlichen News-Themen am Tag. Wer spammt, dessen Account werden wir von der Auslosung ausschließen und gegebenenfalls sperren.

🎄 Ablauf: Täglich öffnen wir in den News des Tages ein Türchen im Adventskalender. Mit euren fünf Kommentaren zu fünf unterschiedlichen News-Themen an diesem Tag sammelt ihr eure Teilnahme und nehmt automatisch an der täglichen Adventskalender-Auslosung teil. Wer weniger Kommentare am Tag schreibt, landet nicht in der täglichen Auslosung!

Wie bei allen Gewinnspielen gelten unsere allgemeinen Teilnahmebedingungen. Die Gewinner werden via Privatnachricht auf XboxDynasty über ihren Gewinn informiert.

Teilt die Aktion gern mit euren Freunden und Bekannten – je mehr mitmachen, desto größer werden die Pakete, und desto besser stehen die Chancen, dass wir auch 2026 erneut gemeinsam einen epischen Adventskalender feiern können.

Vielen Dank an alle, die uns durch dieses erfolgreiche Jahr 2025 begleitet haben. Wir sind dankbar und froh, euch an unserer Seite zu haben.

Das gesamte XboxDynasty-Team wünscht euch eine wundervolle Adventszeit und viel Glück beim Adventskalender 2025!