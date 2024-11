Adventskalender: Jeden Tag ein Türchen und mehr ab dem 1. Dezember

Die Vorbereitungen für den XboxDynasty Adventskalender 2024 laufen schon auf Hochtouren und wir sind im Hintergrund in den finalen Zügen.

Unser Wunsch für dieses Jahr ist es, unsere Dankbarkeit zum Ausdruck zu bringen und unsere zahlreichen XboxDynasty-Fans mit großartigen Spielen und fantastischen Preisen zu beschenken.

Somit freuen wir uns sehr über die Unterstützung unserer zahlreichen Partner, die den XboxDynasty Adventskalender auch in diesem Jahr mit wundervollen Preisen und Spielen versorgt haben.

XboxDynasty Adventskalender



Täglich verlosen wir zahlreiche Preise unter allen XboxDynasty Mitgliedern. Jeden Tag werden großartige Spiele das jeweilige Türchen vom XboxDynasty Adventskalender 2024 füllen. Wie gewohnt fangen wir langsam an und steigern uns von Woche zu Woche.

Neu ist, dass es dieses Jahr auch Bonus-Gewinnspiele geben wird. Die ganz großen Türchen sind vom 20. bis 24. Dezember mit weiteren Gewinnen gespickt. Aber auch die Adventssonntage, Nikolaus und viele weitere Tage werden euch hoffentlich begeistern.

XboxDynasty Adventskalender Gewinnspielregeln

Tägliche Gewinne: Um täglich bei der „XboxDynasty Adventskalender Auslosung“ dabei zu sein, müsst ihr jeden Tag mindestens fünf Kommentare zu fünf unterschiedlichen News verfassen. Jeder, der fünf Kommentare zu fünf verschiedenen News am Tag verfasst hat, landet automatisch in der täglichen Auslosung.

Bonus Gewinnspiele: Zusätzlich wird es Tage, Wochenenden oder Wochen geben, an denen wir Bonus-Gewinnspiele veranstalten. Haltet unbedingt Ausschau nach diesen Bonus-Gewinnspielen in den News des Tages auf XboxDynasty. Wie ihr daran teilnehmen könnt, erfahrt ihr dann im jeweiligen Bonus-Gewinnspiel. Wir können aber so viel verraten, dass ihr für die fetten Preise & Fanpakete auch fett XD-XP haben müsst.

Hinweis: Beim XboxDynasty Adventskalender geht es darum, seine Meinung in einem ordentlichen Kommentar zu hinterlassen und nicht bspw. fünfmal unter die Adventskalender-News zu posten. Also fünf „ordentliche“ Kommentare mit eurer Meinung zu fünf unterschiedlichen Themen am selben Tag. Wer spammt, dessen Account werden wir von der Auslosung ausschließen und gegebenenfalls sperren.

Ablauf: Täglich öffnen wir in den News des Tages ein Türchen im Adventskalender. Mit euren fünf Kommentaren an diesem Tag sammelt ihr eure Teilnahme und nehmt automatisch an der täglichen Adventskalender-Auslosung teil. Wer weniger Kommentare am Tag schreibt, landet nicht in der täglichen Auslosung!

Wie bei allen Gewinnspielen gelten unsere allgemeinen Teilnahmebedingungen. Die Gewinner werden via Privatnachricht auf XboxDynasty über ihren Gewinn informiert.

Bitte teilt diese Meldung und die täglichen Adventskalender-Türchen mit euren Freunden & Bekannten, damit auch der Adventskalender im Jahr 2024 wieder ein voller Erfolg wird und wir 2025 weitermachen können. Je mehr mitmachen, desto größer die Pakete!

Vielen Dank an alle, die uns auf dem Weg zu einem erfolgreichen Jahr 2024 begleitet haben. Wir möchten die Gelegenheit nutzen und zum Ausdruck bringen, dass wir uns glücklich schätzen, euch hier bei uns zu haben.

Das gesamte XboxDynasty Team wünscht euch eine tolle Adventskalender-Zeit.