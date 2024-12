Adventskalender: Tür 21 mit Sonos Era 100 und SkullCandy Crusher ANC 2 geöffnet

Sonos Era 100 im Wert von 279,- Euro

Der Sonos Era 100 ist der vielseitige Speaker für das Zuhause von Sonos. Dank Stereo-Sound bietet der Era 100 einen breiten und kristallklaren Klang mit beeindruckenden Bässen. Das schlanke und moderne Design macht ihn zu einem wahren Hingucker in jeder Einrichtung – so passt er in mattem Schwarz oder Weiß auf die Küchentheke, ins Bücherregal, auf den Nachttisch oder auch unter den Weihnachtsbaum.

Der Era 100 verfügt über eine intuitive, neue Benutzeroberfläche. Eine innovative Bedienung, automatisches Trueplay und mehr Anschlussmöglichkeiten denn je, ist Era 100 perfekt sowohl unter dem Baum als auch als Begleiter bei der Bescherung für sinnlichen Sound. Die beiden Sprachassistenten Sonos Voice Control und Amazon Alexa sind integriert und lassen die Nutzer:innen bequem per Sprachsteuerung Musik abspielen und durch einen separaten Knopf komplett abschaltbar.

Mit Sound von über 100 verschiedenen Streamingdiensten ist für jeden das Richtige dabei. Weitere Informationen auf sonos.com.

SkullCandy Crusher ANC 2 Bluetooth Over-Ear im Wert von 229,99 €

Die Bluetooth Over-Ear Crusher ANC 2 sind Sensory Bass-Kopfhörer mit Active Noise Canceling. Die Crusher ANC 2 mit Personal Sound und Sprachsteuerung sowie regulierbarem digitalem Active Noise Canceling mit vier Mikrofonen und Crusher Bass – eine perfekte Mischung. Erlebt vollen Sound und satte Bässe, die unter die Haut gehen.