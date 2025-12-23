Adventskalender: Tür 23 mit Teufel CAGE PRO Gaming-Headset geöffnet

Im XboxDynasty Adventskalender gibt es heute das Teufel CAGE PRO Gaming-Headset im Wert von 199,99 € zu gewinnen!

Im XboxDynasty Adventskalender verstecken sich täglich zahlreiche Spiele und großartige Preise, die wir unter allen Teilnehmern verlosen.

Jeden Tag habt ihr die Möglichkeit, mit euren fünf Kommentaren grandiose Preise zu gewinnen. Schaut euch an, was es heute zu gewinnen gibt!

XboxDynasty Adventskalender Preis

Teufel CAGE PRO Gaming-Headset im Wert von 199,99 €



Das kabellose Gaming-Headset CAGE PRO von Teufel ist perfekt auf die Bedürfnisse professioneller Spieler zugeschnitten.

Dank nahezu latenzfreier Signalübertragung und hochpräziser Wiedergabe orten Spieler Geräusche sehr genau im virtuellen 3D-Raum. Zum überragenden, einhüllenden Klang gesellen sich beste Sprachverständlichkeit, höchster Tragekomfort und eine stylische RGB-Beleuchtung im Heckleuchten-Design. Ein ausgeklügeltes Belüftungssystem vermeidet zudem Wärmestau.

So erhaltet ihr XD-XP Punkte mit eurem eingeloggten Profil

Kommentiert einen Beitrag +20 Punkte

Kommentiert einen Test +20 Punkte

Kommentiert eine Vorschau +20 Punkte

Kommentiert einen Guide +20 Punkte

Kommentiert eine Galerie oder einen Screenshot +5 Punkte

Erstellt eine Antwort im Forum +10 Punkte

Registrierung +500 Punkte

XboxDynasty Adventskalender Gewinnspielregeln

🎄 Tägliche Gewinne: Um täglich bei der „XboxDynasty Adventskalender Auslosung“ dabei zu sein, müsst ihr jeden Tag mindestens fünf Kommentare zu fünf unterschiedlichen News verfassen. Jeder, der fünf Kommentare zu fünf verschiedenen News am Tag verfasst hat, landet automatisch in der täglichen Auslosung. Weniger Kommentare bedeuten: keine Teilnahme.

🎄 Bonus Gewinnspiele: Zusätzlich wird es Tage, Wochenenden oder Wochen geben, an denen wir Bonus-Gewinnspiele veranstalten. Haltet unbedingt Ausschau nach diesen Bonus-Gewinnspielen in den News des Tages auf XboxDynasty. Wie ihr daran teilnehmen könnt, erfahrt ihr dann im jeweiligen Bonus-Gewinnspiel. Wir können aber so viel verraten, dass ihr für die fetten Preise und Fanpakete auch fett XD-XP haben müsst.

🎄 Hinweis: Beim XboxDynasty-Adventskalender geht es darum, seine Meinung in einem ordentlichen Kommentar zu hinterlassen und nicht bspw. fünfmal unter die Adventskalender-News zu posten. Also fünf „ordentliche“ Kommentare mit eurer Meinung zu fünf unterschiedlichen News-Themen am Tag. Wer spammt, dessen Account werden wir von der Auslosung ausschließen und gegebenenfalls sperren.

🎄 Ablauf: Täglich öffnen wir in den News des Tages ein Türchen im Adventskalender. Mit euren fünf Kommentaren zu fünf unterschiedlichen News-Themen an diesem Tag sammelt ihr eure Teilnahme und nehmt automatisch an der täglichen Adventskalender-Auslosung teil. Wer weniger Kommentare am Tag schreibt, landet nicht in der täglichen Auslosung!

Wie bei allen Gewinnspielen gelten unsere allgemeinen Teilnahmebedingungen. Die Gewinner werden via Privatnachricht auf XboxDynasty über ihren Gewinn informiert.

Teilt die Aktion gern mit euren Freunden und Bekannten – je mehr mitmachen, desto größer werden die Pakete, und desto besser stehen die Chancen, dass wir auch 2026 erneut gemeinsam einen epischen Adventskalender feiern können.

Vielen Dank an alle, die uns durch dieses erfolgreiche Jahr 2025 begleitet haben. Wir sind dankbar und froh, euch an unserer Seite zu haben.

Das gesamte XboxDynasty-Team wünscht euch eine wundervolle Adventszeit und viel Glück beim Adventskalender 2025!