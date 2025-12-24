Adventskalender: Tür 24 mit großartigen Preisen geöffnet

Im XboxDynasty Adventskalender 2025 verstecken sich heute zum letzten Mal tolle Preise. Schaut euch jetzt an, was es zu gewinnen gibt.

Der XboxDynasty Adventskalender öffnet heute zum letzten Mal ein Türchen für euch, und für dieses Türchen gelten besondere Regeln.

Hinweis: Wer vom 24.12.2025 bis zum 30.12.2025 um 23:59 Uhr mindestens fünf Kommentare sammelt, nimmt automatisch an dieser Auslosung teil.



So könnt ihr euch ganz in Ruhe auf die Festtage konzentrieren und zu einem späteren Zeitpunkt auch noch mitmachen.

XboxDynasty Adventskalender Preise Tür 24

CHERRY XTRFY K5V2 Compact, die individuell anpassbare mechanische Gaming-Tastatur im 65 %-Format (UVP 148,99 Euro)

Die CHERRY XTRFY K5V2 Compact ist eine der anpassbarsten Gaming-Tastaturen weltweit, die darüber hinaus auch in Puncto Design und Leistung vollständig zu überzeugen weiß.

Von den Tastenkappen, über die Switches und Stabilizer bis hin zum Rahmen und Kabel und sogar der kleinen Logo-Platte ist praktisch alles individuell austauschbar bei der CHERRY XTRFY K5V2. Obendrein gibt es eine spezielle RGB-Beleuchtung mit LED-Strip-Technologie, mit der sich für jede Taste eine eigene Farbe zuweisen lässt – ganz ohne zusätzliche Software.

Schnell, ultra-anpassbar und absolut leuchtstark: Die CHERRY XTRFX K5V2 Compact überzeugt auf ganzer Linie. Für alle Gamer, die nach echter Individualität streben und dabei eine mechanisch hochwertige Tastatur suchen.

CHERRY XTRFY GP6 Hydrus Red – Superglattes Präzisions-Mauspad (UVP 29,00 Euro)

Das CHERRY XTRFY GP6 wurde entwickelt, um Gamern zu helfen, ihr Spiel zu verbessern. Es verfügt über eine neue, einzigartige Stoffoberfläche und eine extra weiche Gummibasis, die sowohl den Komfort als auch die Präzision verbessert. Dank der speziellen Oberfläche wird jede Mikrobewegung genauestens erfasst und umgesetzt. Mit seinem starken Drachen-Design in Schwarz, Rot, Grau wird das GP6 Hydrus Red zu einem Hingucker auf jedem Schreibtisch und bietet mit seinen Abmessungen von 460 x 400 mm ausreichend Platz für Gamer aller Spielstile. Bequem, langlebig, komfortabel, hochwertig verarbeitet und äußerst präzise, das ist das CHERRY XTRFY GP6 Hydrus Red Mauspad.

XboxDynasty Adventskalender Gewinnspielregeln für Tür 24



Hinweis: Alle Gewinner werden via Privatnachricht über ihren Gewinn informiert.

Wie bei allen Gewinnspielen gelten die allgemeinen Teilnahmebedingungen.

Das gesamte XboxDynasty Team wünscht euch allen viel Glück!