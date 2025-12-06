Adventskalender: Tür 6 mit Borderlands 4 Super Deluxe Edition geöffnet

Im XboxDynasty Adventskalender 2025 verstecken sich jeden Tag tolle Preise. Schaut euch jetzt an, was es heute zu gewinnen gibt und teilt das Türchen mit euren Freunden!

Im XboxDynasty Adventskalender verstecken sich täglich großartige Preise, die wir unter allen Teilnehmern verlosen. Schaut euch jetzt an, was es heute zu gewinnen gibt und teilt das Türchen mit euren Freunden!

Jeden Tag habt ihr die Möglichkeit, mit euren fünf Kommentaren grandiose Preise zu gewinnen!

XboxDynasty Adventskalender Preise

1x Borderlands 4 Super Deluxe Edition – 129,99 €

Teilnahme ab 18

XboxDynasty Adventskalender Bonus-Gewinnspiel

XboxDynasty Adventskalender Gewinnspielregeln

🎄 Tägliche Gewinne: Um täglich bei der „XboxDynasty Adventskalender Auslosung“ dabei zu sein, müsst ihr jeden Tag mindestens fünf Kommentare zu fünf unterschiedlichen News verfassen. Jeder, der fünf Kommentare zu fünf verschiedenen News am Tag verfasst hat, landet automatisch in der täglichen Auslosung. Weniger Kommentare bedeuten: keine Teilnahme.

🎄 Bonus Gewinnspiele: Zusätzlich wird es Tage, Wochenenden oder Wochen geben, an denen wir Bonus-Gewinnspiele veranstalten. Haltet unbedingt Ausschau nach diesen Bonus-Gewinnspielen in den News des Tages auf XboxDynasty. Wie ihr daran teilnehmen könnt, erfahrt ihr dann im jeweiligen Bonus-Gewinnspiel. Wir können aber so viel verraten, dass ihr für die fetten Preise und Fanpakete auch fett XD-XP haben müsst.

🎄 Hinweis: Beim XboxDynasty-Adventskalender geht es darum, seine Meinung in einem ordentlichen Kommentar zu hinterlassen und nicht bspw. fünfmal unter die Adventskalender-News zu posten. Also fünf „ordentliche“ Kommentare mit eurer Meinung zu fünf unterschiedlichen News-Themen am Tag. Wer spammt, dessen Account werden wir von der Auslosung ausschließen und gegebenenfalls sperren.

🎄 Ablauf: Täglich öffnen wir in den News des Tages ein Türchen im Adventskalender. Mit euren fünf Kommentaren zu fünf unterschiedlichen News-Themen an diesem Tag sammelt ihr eure Teilnahme und nehmt automatisch an der täglichen Adventskalender-Auslosung teil. Wer weniger Kommentare am Tag schreibt, landet nicht in der täglichen Auslosung!

Wie bei allen Gewinnspielen gelten unsere allgemeinen Teilnahmebedingungen. Die Gewinner werden via Privatnachricht auf XboxDynasty über ihren Gewinn informiert.

Teilt die Aktion gern mit euren Freunden und Bekannten – je mehr mitmachen, desto größer werden die Pakete, und desto besser stehen die Chancen, dass wir auch 2026 erneut gemeinsam einen epischen Adventskalender feiern können.

Vielen Dank an alle, die uns durch dieses erfolgreiche Jahr 2025 begleitet haben. Wir sind dankbar und froh, euch an unserer Seite zu haben.

Das gesamte XboxDynasty-Team wünscht euch eine wundervolle Adventszeit und viel Glück beim Adventskalender 2025!