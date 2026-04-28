Adventure of Samsara: Update 2.0 bringt große Verbesserungen und neue Inhalte

Neue Inhalte und zahlreiche Verbesserungen erreichen Adventure of Samsara mit dem frisch veröffentlichten Update 2.0, das ab sofort auf Xbox Series X|S verfügbar ist. Der zugehörige Trailer stellt die Neuerungen im Detail vor.

Im Mittelpunkt des Updates stehen Anpassungen, die das Spielerlebnis spürbar verbessern sollen. Neben Quality-of-Life-Optimierungen wurden auch neue Inhalte integriert, die das bestehende Gameplay erweitern und für mehr Abwechslung im Spielfortschritt sorgen.

Darüber hinaus wurden verschiedene technische Probleme behoben. Das Update konzentriert sich dabei auf Stabilität und Performance, um ein insgesamt rundes Spielerlebnis auf den aktuellen Konsolen sicherzustellen.