Aeon Drive: Launch-Trailer und Gameplay-Video zum Cyberpunk-Speedrunner

Die Entwickler von 2Awesome Studio und der Publisher CRITICAL REFLEX haben, wie wir bereits berichtet haben, ihr Speedrunning-Platformer-Spiel Aeon Drive veröffentlicht. Das Game ist für PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S und Nintendo Switch erhältlich.

Aeon Drive stürzt Spieler und Spielerinnen in die ultimative, actiongeladene Herausforderung: Eine 30-Sekunden-Speedrunning-Manie in 100 Levels! Die Spieler steuern Jackelyne, eine gestrandete Space Rangerin, die sich ihren Weg durch Neo Barcelona bahnt.

Sie muss ihre Antriebskerne finden, um ihr Schiff zu reparieren und die Stadt zu retten. Die Spieler können Jackelynes Power-Schwert, ihren Teleportationsdolch und ihre Zeitsprung-Fähigkeiten einsetzen, um das Ziel in rekordverdächtiger Zeit zu erreichen. Diese Fähigkeiten sind in beiden Spielmodi nützlich: Im Story-Modus für Einzelspieler oder bis zu vier Spieler, lokaler Koop und im Competitive-PVP, bei dem bis zu vier Spieler gegeneinander antreten können. Obwohl die Multiplayer-Modi (Co-Op und PVP) zum Start nur lokal spielbar sind, werden sie mit einem Patch, der später in diesem Jahr veröffentlicht wird, auch online verfügbar sein. Mit der Discord- und Twitter-Integration von Aeon Drive und den globalen Leaderboards können sich die Spieler mit Freunden und Gleichgesinnten aus der ganzen Welt messen.

Die Features des Spiels im Überblick:

Ultimativer Wiederspielwert – Jeder Level hat mehrere Routen, die es zu erkunden gilt, um die schnellstmögliche Zeit zu finden.

– Jeder Level hat mehrere Routen, die es zu erkunden gilt, um die schnellstmögliche Zeit zu finden. Zeitverschiebungssystem – Erspart frustrierende Wiederholungen und hält die Spieler auf Trab… wobei alle Level auch ohne die Zeitverschiebungsfunktion abgeschlossen werden können!

– Erspart frustrierende Wiederholungen und hält die Spieler auf Trab… wobei alle Level auch ohne die Zeitverschiebungsfunktion abgeschlossen werden können! Anspruchsvolles Leveldesign – Die Level werden immer schwieriger und größer, sodass die Spieler ständig auf der Hut sein müssen, sich durch Laser teleportieren und im letzten Moment reagieren müssen, um Hindernissen auszuweichen.

– Die Level werden immer schwieriger und größer, sodass die Spieler ständig auf der Hut sein müssen, sich durch Laser teleportieren und im letzten Moment reagieren müssen, um Hindernissen auszuweichen. Retro-Pixelgrafik – Old-School-Ästhetik, elegant kombiniert mit einem modernen Stil.

Die Protagonistin von Aeon Drive wird von der Schauspielerin Kira Buckland gesprochen, die vor allem für ihre Rollen als 2B in Nier: Automata, Reimi Sugimoto in JoJo’s Bizarre Adventure: Diamond Is Unbreakable, Trucy Wright in der Ace Attorney-Reihe und Hiyoko Saionji in der Danganronpa-Serie bekannt ist.