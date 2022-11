AEW: Fight Forever: CM Punk scheinbar vom Cover geflogen

Der Wrestling-Superstar CM Punk ist nicht mehr auf dem Cover des Spiels AEW Fight Forever zu sehen.

Heute Mittag haben wir euch einen neuen Gameplay-Trailer zum Spiel gezeigt, dass im nächsten Jahr für Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5 und PlayStation 4 auf den Markt kommen wird. Am Ende sind einige Wrestler auf einem Artwork abgebildet, auf dem einer fehlt: CM Punk. Auf früheren Werbematerialien, wie etwa unserem Artikelbild, stand CM Punk noch ganz vorne.

Offenbar will man sich vom Wrestler trennen, der erst im letzten Jahr zu All Elite Wrestling kam.

Grund für die Trennung könnten die Vorfälle beim Event AEW All Out 2022 gewesen sein. CM Punk habe dort bei einer Pressekonferenz zunächst einige seiner Kollegen beschimpft, darunter Kenny Omega und The Young Bucks. Doch das stand gar nicht im Drehbuch.

Die Kollegen stellten ihn später zur Rede, was zu einer Schlägerei führte. Dabei wurde Omega vom Pro-Wrestler Ace Steel gebissen, einem Mitarbeiter Punks.

Es folgte eine Suspendierung und Untersuchung. Während Omega und The Young Bucks seit gestern wieder im TV zu sehen waren, fehlt von CM Punk jede Spur. Angeblich sei er mit AEW durch.

Ob Punk auch aus dem Spiel geflogen ist, wird sich zeigen.