AEW: Fight Forever: Hall of Famer Adam Copeland dabei

THQ Nordic, All Elite Wrestling (AEW) und YUKE’S Co., Ltd. haben heute das Rated Gold Superstar Pack (9,99€) DLC für AEW: Fight Forever veröffentlicht.

Das Rated Gold Superstar Pack ist der zweite Teil von Season 4 und enthält den Hall of Fame Adam Copeland, die brandneue Karte Haunted Forest, 30 neue Skins und sieben neue Moves, darunter Finisher und Taunts.

Seht euch Adam Copeland im Rated Gold Superstar Pack hier an:

Erfahre mehr über den Season 4 Season Pass hier:

Das Rated Gold Superstar Pack kann auf PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch und PC oder als Teil des AEW: Fight Forever Season Pass 4 (19,99 €) oder als Teil der AEW: Fight Forever – Ultimate Edition (99,99 €) heruntergeladen werden. AEW: Fight Forever ist für PlayStation Plus-Spieler bis zum 2. Juli erhältlich.

Der komplette AEW: Fight Forever Season Pass 4 Pass enthält:

3 neue Wrestler

Zwei neue Karten, darunter der japanische Schrein

Neuer Turniermodus

30 neue Move-Sets

52 neue Skin- und Kleidungsoptionen

5 neue Musikstücke

AEW: Fight Forever ist zu einer unverbindlichen Preisempfehlung von € 39.99 / $ 39.99 erhältlich (vorher 59.99).