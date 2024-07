AEW: Fight Forever: Jay White alias Switchblade steigt in den Ring

Der Anführer des Unified Trios World Champion „Switchblade“ Jay White steigt in den Fight Forever Ring

THQ Nordic, All Elite Wrestling (AEW) und YUKE’S Co., Ltd. begrüßten „Switchblade“ Jay White im AEW: Fight Forever-Ring. Der dritte Teil von Saison 4, das Switchblade Tournament Pack (6,99 €) enthält den Unified Trios World Champion „Switchblade“ Jay White, fünf neue Musiktitel und einen neuen, lokalen Turniermodus.

Seht euch Jay White im Switchblade Tournament Pack hier an:

AEW: Fight Forever ist zudem im Rahmen der Xbox Free Play Days vom 11. bis 14. Juli erhältlich.

Der komplette AEW: Fight Forever Season Pass 4 Pass enthält:

3 neue Wrestler

Zwei neue Karten, darunter der japanische Schrein

Neuer Turniermodus

30 neue Move-Sets

52 neue Skin- und Kleidungsoptionen

5 neue Musikstücke

Die Unternehmen kündigten außerdem an, dass Spieler und Spielerinnen von AEW: Fight Forever ab morgen von einem All Seasons Pass Bundle profitieren können.

Das All Seasons Pass Bundle wird hier vorgestellt: