AEW: Fight Forever: Kampf zwischen Adam Page und Bryan Danielson

Schaut euch jetzt einen Kampf zwischen Adam Page und Bryan Danielson in AEW: Fight Forever an.

THQ Nordic und All Elite Wrestling (AEW) haben am vergangenen Wochenende einen brandneuen Gameplay-Trailer für AEW: Fight Forever beim IGN Fan Fest 2023 präsentiert.

Im Video gibt es Adam Page vs. Bryan Danielson zu sehen:

Entwickelt von YUKE’s Co., Ltd., ist AEW: Fight Forever in Entwicklung für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, PC und Nintendo Switch.