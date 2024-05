AEW: Fight Forever: Season 4 mit Samoa Joe und mehr gestartet

THQ Nordic, All Elite Wrestling und YUKES haben heute mit dem neuen DLC World War Joe den ehemaligen Weltmeister Samoa Joe in die Liste der spielbaren Talente von AEW: Fight Forever aufgenommen.

Dieser erste DLC der Season 4 von Fight Forever enthält außerdem die brandneue Karte Japanese Shrine, zwei neue Outfits und 11 neue Moves, darunter auch charakteristische Taunts.

Als Dankeschön an die Fans, die AEW zur am schnellsten wachsenden Wrestling-Promotion aller Zeiten gemacht haben, ist die neue Elite Beats and Stadium Stampede Expansion ab heute für alle AEW: Fight Forever-Spieler erhältlich.

Die Elite Beats and Stadium Stampede Expansion bietet fünf neue Strecken, 20 neue Skins und neue Stadium Stampede PARTY-Modi, einschließlich Duo Stampede, Quad Stampede, Duo Deathmatch und Field Goal Frenzy-Modus für 1-4 Spieler.

Der komplette AEW: Fight Forever Season Pass 4 Pass enthält:

3 neue Wrestler

Zwei neue Karten, darunter der japanische Schrein

Neuer Turniermodus

30 neue Move-Sets

52 neue Skin- und Kleidungsoptionen

5 neue Musikstücke

AEW: Fight Forever World War Joe Trailer:

AEW: Fight Forever Season Pass 4 Trailer:

Elite Beats and Stadium Stampede Expansion Trailer: