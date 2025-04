AFL 26: Neues Football-Videospiel angekündigt

Autor:, in / AFL 26

Der australische Videospielentwickler Big Ant Studios und die Australian Football League (AFL) kündigen AFL 26 an, den neuesten Teil der AFL-Videospielserie.

AFL 26 wird Fans und Spieler gleichermaßen begeistern und bringt am 8. Mai 2025 mit Action und Realismus die Spannung des Australian Rules Football auf den Bildschirm.

In AFL 26 werden alle 18 AFL-Clubs vertreten sein, und die Fans haben die Möglichkeit, vom ersten Tag an in die Schuhe ihrer AFL- und AFLW-Helden zu schlüpfen, mit völlig neuen Bump- und Markierungssystemen, Rookie-Karrieremodus und Pro Team.

AFL 26 wird für die Plattformen PlayStation, Xbox und PC erscheinen. Vorbestellungen für Xbox und PlayStation sind im Handel erhältlich.

Bec Haagsma, Executive General Manager Customer and Commercial, AFL, sagte: „Wir sind begeistert, die bevorstehende Veröffentlichung von AFL26 ankündigen zu können – das AFL26-Spiel ist ein wichtiges Instrument für die AFL, um mit den Fans abseits des Spielfeldes in Kontakt zu treten, und wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Big Ant Studios, um das bisher aufregendste und authentischste AFL-Spielerlebnis zu liefern.“ Ross Symons, CEO von Big Ant Studios, sagte: „Da ein Großteil von AFL 26 hier in Adelaide entwickelt wurde, passt es besonders gut, dass wir in Südaustralien sind, um die Veröffentlichung anzukündigen – und das auch noch am Vorabend der Gather Round.“