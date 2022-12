After Us: Details zur Auflösung und Framerate enthüllt

Autor:, in / After Us

Die Entwickler von After Us haben die Details zur Auflösung und Framerate bekannt gegeben.

After Us wurde auf den Game Awards 2022 enthüllt. In einem exklusiven Interview mit den Entwicklern hat man uns bestätigt, dass das Spiel auf der Xbox Series X mit 4K und 30fps oder wahlweise mit 1080p und 60fps laufen wird.

Auf die Frage, was die technischen Details für die Xbox Series X/S von After Us seien, antworteten die Entwickler in einem Interview mit XboxDynasty.de:

„Spieler können einen 4K-Auflösungsmodus mit 30fps und einen HD-Auflösungsmodus mit 60fps erwarten.“

Das komplette Interview werden wir euch morgen präsentieren.