After Us: Emotionale Reise startet im Mai auf Xbox Series X|S

Autor:, in / After Us

Die Veröffentlichung von After Us wurde für Mai verkündet, während ein neues Video ein trostloses Stadtviertel besucht.

In After Us erforschen Spieler die Bereiche einer surrealistischen, post-menschlichen Welt. In dieser berührenden Geschichte über Opfer und Hoffnung wird dem Leben auf der Erde eine zweite Chance gegeben.

Einen Blick in die Welt von After Us gewähren Private Division und Piccolo Studio heute in einem neuen Video. Der Entwickler erkundet mit der Figur Gaia die Überreste eines trostlosen Stadtviertels.

Eine emotionale Reise beginnt mit After Us am 23. Mai auf Xbox Series X|S.