Private Division erinnert mit einem Trailer noch einmal an die Veröffentlichung von After Us am 23. Mai 2023. Der offizielle Release-Termin wurde bereits im März verkündet.

After Us versetzt euch als Spieler in die Lage des Geistes Gaia. Ihr werdet eine verwüstete Erde bereisen, um unter anderem ausgestorbene Tierarten aufzuspüren und deren Lebensessenz zu sammeln. Dabei erkundet ihr eine Erde, welche stark durch Umwelteinflüsse und die Zerstörung der Menschen gekennzeichnet ist.

Den neuen Gameplay-Trailer könnt ihr euch hier anschauen:

Die Veröffentlichung für die Xbox Series X/S ist zum 23. Mai geplant. Eine Vorbestellung ist derzeit noch nicht möglich.