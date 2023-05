After Us: Jetzt für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S erhältlich

Autor:, in / After Us

Von Piccolo Studio, dem preisgekrönten Entwickler von Arise: A Simple Story kommt ein emotionaler Adventure-Plattformer: After Us.

Private Division und Piccolo Studio verkünden stolz, dass After Us ab sofort für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S erhältlich ist. Spieler erkunden als Geist des Lebens, Gaia, eine surreale Welt und heilen sie durch das Wiederbeleben tierischer Geister einen trostlosen und kaputten Planeten.

Dieses Abenteuer, das Spieler aus der Verfolgerperspektive erleben, kombiniert Platforming, Rätsellösen und den für Piccolo Studio typischen emotionalen Erzählstil, um ein unvergessliches Erlebnis zu schaffen. Werden die Spieler in After Us die Dunkelheit erfolgreich zurückdrängen und wieder Hoffnung in die Welt bringen können?

In After Us durchqueren die Spieler zahlreiche Biome, bewegen sich hoch über der Ödnis einer zerfallenden Stadt vorsichtig über Drahtseile, durchqueren tückische Gewässer rund um versunkene Schiffe und weichen tödlichen Fallen aus, während sie den wachsamen Blicken der Verschlinger zu entgehen versuchen – ölverschmierten, tobenden Widersachern, die das verbliebene Leben vertilgen wollen. Unter Einsatz ihrer „Explosion des Lebens“-Fähigkeit strahlt Gaia Energie und Licht aus, um das öde Land wieder zu begrünen, gewaltige Bäume wachsen zu lassen und neue Pfade zu eröffnen.

Mit After Us wollten wir einen Titel schaffen, der die Spieler inspiriert und herausfordert“, sagt Jordi Ministral, Game Director von Piccolo Studio. „Im Kern stellen wir die Frage, welche Art von Welt wir wohl hinterlassen werden. Auch wenn das Spiel zeitweilig düster scheint, so wollen wir letztlich eine Botschaft der Hoffnung teilen, und wir können es kaum erwarten, die Reaktionen der Spieler zu erleben.“

Über 100 verschiedene Tiergeister lassen sich in After Us sammeln. Dabei erfahren die Spieler mehr über das endgültige Schicksal verschiedenster erhabener Tiere, wie dem letzten harpunierten Wal, dem letzten gefangenen Adler oder dem letzten Hirsch, der zur Strecke gebracht wurde. Jede neue Umgebung wartet mit neuen Herausforderungen auf und erzählt die Geschichten der letzten Augenblicke dieser Tiere, bevor sie auf dramatische Weise wiedergeboren werden. Zusätzlich zu diesen bedeutungsvollen Geistern können die Spieler etliche andere Tiere entdecken – Katzen, Eichhörnchen, Fische, Pferde und viele mehr. Sind sie einmal gefunden, beginnen diese Tiere, sich auf der ganzen Welt zu zeigen – als heitere geistige Abbilder der einstigen Bewohner der Erde.

Durch das fantasievolle und anrührende Storytelling mittels der Umgebung lässt After Us die Spieler enthüllen, was mit unserem Planeten geschehen ist. Sie werden auf herrliche Ausblicke stoßen, und auf dramatische, von Zerstörung gezeichnete Landschaften, die zum Nachdenken anregen. Welche Entscheidungen führten zur Entstehung dieses Ödlands? Spieler werden verborgene Erinnerungen freischalten, die ihnen das Drama und die Schönheit des alltäglichen Lebens vor Augen führen. Sie werden Puzzles lösen, die ihnen erlauben, flüchtige Blicke auf das verheerende Tun zu werfen, das zu dieser Welt geführt hat. Und schlussendlich, durch das Enträtseln aller Geheimnisse, werden die Spieler die ganze Geschichte hinter After Us aufdecken.

„After Us soll Spieler nicht nur unterhalten, sondern ihnen die Augen öffnen. Wir sind unheimlich stolz, diesen Titel heute zu veröffentlichen“, sagt Naomi Steele, Senior Producer bei Private Division. „Die Entwickler von Piccolo Studio beweisen ihre Stärken und die Fähigkeit, ein unkonventionelles Spiel zu erschaffen, das auf jeden Fall einen tief empfundenen, ergreifenden Eindruck hinterlassen wird.“

Den Launch-Trailer zu After Us gibt es hier zu sehen: