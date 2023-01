Afterglitch: Was ist die Zeit ohne Grenzen

Was ist Zeit? Was ist das Universum? Woher kommen wir? Sind wir alleine? Diese Fragen stellt sich die Menschheit seit Jahrhunderten und keiner hat eine Antwort darauf.

In Afterglitch könnt ihr als Astronaut eine erstaunliche Reise durch Raum und Zeit erleben, um einer außerirdischen Kultur auf den Grund zu gehen und zu entdecken, dass der Weg wichtiger ist als das Ziel. Begebt euch in eine fremde, weit entfernte Welt und taucht tief in das Kontinuum der Zeit und Realität ein. Eure interstellare Reise beginnt jetzt. In den nächsten 3 Videos zeigen wir euch einen Einblick und einen kleinen Achievement Guide, falls ihr etwas Unterstützung braucht.

Viel Spaß und hinterlasst in den Kommentaren mal eure Meinung zu Game.



Falls ihr uns unterstützen möchtet, dann teilt dieses Video, abonniert den XboxDynasty YouTube Kanal, hinterlasst einen Daumen nach oben, wenn euch das Video gefallen hat – und aktiviert die Glocke, damit ihr sofort benachrichtigt werdet, sobald ein neues Video veröffentlicht wird.