Afterimage: Action-Adventure erscheint für Xbox

Entwickler Aurogon Shanghai gab bekannt, dass sein handgezeichnetes, 2D-animiertes Action-Adventure Afterimage auf Kickstarter zu 100 % finanziert wurde und eine kostenlose spielbare Demo auf Steam verfügbar ist.

Die Kickstarter-Kampagne von Afterimage übertraf das ursprüngliche Finanzierungsziel in nur 40 Stunden und ist mit mehr als 1.100 Unterstützern in einer Woche zu 260 % finanziert. Da die Kickstarter-Kampagne am 21. April endet, werden weiterhin neue Stretch Goals enthüllt, die dem Projekt weitere Inhalte und Features hinzufügen, um der Kickstarter-Community zu versichern, dass Afterimage sein volles Potenzial erreicht, wenn es diesen Winter auf PC und Konsolen erscheint.

Inspiriert von legendären Metroidvania-Spielen wie Castlevania: Symphony Of The Night und Ori and the Blind Forest, spielt Afterimage in der fantasievollen Welt von Engardin. Einst ein prächtiges Reich magischen Lebens und fantastischer Bestien, wurde das Land durch die Torheit des menschlichen Ehrgeizes und der Kriegsführung verwüstet.

Ein unheilvolles Ereignis hat das Land verwüstet und die Seelen und das Verhalten der einheimischen Spezies und der Menschen gleichermaßen korrumpiert.

Begebt euch als Renee, ein Mädchen, das während der großen Katastrophe sein Gedächtnis verloren hat, auf eine Reise, auf der sie ihre Schritte zurückverfolgt, um vergangene Erinnerungen zu entdecken. Erkundet ausgedehnte, miteinander verbundene Gebiete, durchquert komplexe Plattform-Rätsel und begegnet amüsanten Charakteren, die Renee auf ihrer Reise helfen oder sie behindern können.

Entdeckt eine gespenstisch schöne und doch gefährliche Welt, indem ihr Renees anmutige Waffenangriffe und Zaubersprüche einsetzt, um bedrohliche und bizarre Gegner zu besiegen.

Während Renee ihre verlorenen Erinnerungen wiedererlangt und tiefer in diese eindringlich schöne, handgezeichnete Welt eintaucht, erlernt sie neue Waffen, Fähigkeiten und Zaubersprüche. Passt den Talentbaum an, um Renees Attribute zu verbessern, nutzt passive Fähigkeiten, um Kampftechniken zu verstärken, und wechselt während herausfordernder Bosskämpfe spontan die Waffen. Sammelt tonnenweise Beute und haltet Ausschau nach verlorenen Rezepten – gebt diese den umherziehenden Köchen und sie werden köstliche Gerichte mit einzigartigen Verstärkungen zubereiten!

Afterimage kann bis zum 21. April auf Kickstarter unterstützt werden. Die spielbare Demo ist jetzt auf Steam verfügbar. Afterimage erscheint im Winter 2022 für Windows PC über Steam, Nintendo Switch, PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4 und Xbox One.