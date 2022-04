Afterimage: Metroidvania erscheint eiskalt im Winter

Der Entwickler Aurogon Shanghai gibt bekannt, dass sein handgezeichnetes, 2D-animiertes Action-Adventure Afterimage eine sehr erfolgreiche Kickstarter-Kampagne abgeschlossen hat, bei der über 92.000 Dollar gesammelt wurden und das ursprüngliche Ziel von 14.978 Dollar übertroffen wurde.

Die Kickstarter-Kampagne von Afterimage übertraf das ursprüngliche Finanzierungsziel in nur 40 Stunden und erhielt Unterstützung von über 2.500 Unterstützern, die das Spiel mit zusätzlichen Gameplay-Bereichen, einer Boss-Rush-Phase, Zwischensequenzen mit Synchronisation, mehr Zubehör, einer zusätzlichen Waffenklasse, einem neuen spielbaren Charakter und vielem mehr versorgten!

Inspiriert von legendären Metroidvania-Spielen wie Castlevania: Symphony Of The Night und Ori and the Blind Forest, spielt Afterimage in der fantasievollen Welt von Engardin. Einst ein prächtiges Reich magischen Lebens und fantastischer Bestien, wurde das Land durch die Torheit des menschlichen Ehrgeizes und der Kriegsführung verwüstet.

Ein unheilvolles Ereignis hat das Land verwüstet und die Seelen und das Verhalten der einheimischen Spezies und der Menschen gleichermaßen korrumpiert. Begebt euch als Renee, ein Mädchen, das während der großen Katastrophe sein Gedächtnis verloren hat, auf eine Reise, auf der sie ihre Schritte zurückverfolgt, um vergangene Erinnerungen zu entdecken.

Afterimage erscheint im Winter 2022 für Windows PC über Steam, Nintendo Switch, PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4 und Xbox One.