Against the Storm: Städtebau im Schatten der Apokalypse im Xbox Game Pass

Autor:, in / Against the Storm

Dunkle Fantasie trifft strategischen Aufbau: Against the Storm feiert Konsolen-Debüt und ist direkt im Xbox Game Pass verfügbar!

Mit dem offiziellen Konsolen-Launch ist Against the Storm ab sofort auf Xbox Series X|S und Xbox One spielbar. Der mehrfach ausgezeichnete City-Builder entführt euch in eine düstere Fantasywelt, in der ihr als Vizekönig der Königin die letzte Hoffnung der Zivilisation verkörpert.

Ziel ist es, in einer vom ewigen Regen bedrohten Welt neue Siedlungen zu errichten und die Wildnis Stück für Stück zurückzuerobern.

Schaut euch hier den neuen Launch-Trailer an und spielt es im Xbox Game Pass!