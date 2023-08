Agatha Christie Hercule Poirot: The London Case: Krimi-Abenteuer nimmt Ermittlungen auf

Agatha Christie – Hercule Poirot: The London Case ist ab sofort für Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 4|5 und Nintendo Switch erhältlich. Bei dem Krimi-Abenteuer handelt es sich um die mit Spannung erwartete Fortsetzung von Hercule Poirot: The First Cases.

Entwickelt wird das Spiel vom preisgekrönten Blazing Griffin Studio, das bereits die erste Hercule Poirot-Episode erschuf und dafür im Jahr 2022 den BAFTA Scotland’s Best Game Award gewann.

Über Agatha Christie – Hercule Poirot: The London Case

In diesem neuen Kapitel aus Hercule Poirots ereignisreicher Detektivkarriere erleben die Spielenden eine spannende, originelle Geschichte im Stil und Ton von Agatha Christie, in der sie Poirots geschätzten Partner Arthur Hastings kennenlernen.

Die beiden werden mit dem Transport eines unbezahlbaren Kunstwerks zu einer Ausstellung in London beauftragt. Doch die Eröffnungsnacht läuft nicht nach Plan… Die Detektive werden schon bald darauf zur Lösung eines brandneuen Rätsels im Herzen Londons herangezogen.

Agatha Christie Hercule Poirot: The London Case für Xbox herunterladen – 35,99 statt 39,99 Euro

Agatha Christie – Hercule Poirot: The London Case bietet ein fesselndes Gameplay und versetzt Spielende in die aufregende und authentische Welt von Hercule Poirot. Sie erkunden die Hauptstadt, suchen nach Hinweisen, befragen Verdächtige und Zeugenund führen diese brandneuen Ermittlungen zum Ziel.

Spielefeatures

Ein brandneuer Krimi – geschrieben von dem preisgekrönten Team, das für Agatha Christie – Hercule Poirot: The First Cases verantwortlich zeichnet. Dieses fesselnde neue Poirot-Abenteuer bietet nicht nur Herausforderungen für alle großen Detektiv, sondern auch eine ganz neue Besetzung von Charakteren, die es kennenzulernen gilt.

Verhöre von Zeugen und Verdächtigen – Spieler lösen knifflige Rätsel und verhören Verdächtige mit dem neuen Match-Puzzle-System, um Ungereimtheiten auf der Stelle zu klären.

Umgebungs- und Objektinspektion – Aus der Ego-Perspektive können Spieler die Umgebung noch besser erforschen und die neuen Inspektionsrätsel aus nächster Nähe erleben. So erhalten sie einen geradezu cineastischen Blick auf die Szenen.

Mindmaps und Charakterprofile – Die Mindmaps, die bereits das Markenzeichen der vorangegangenen Episode waren, kehren auch im neusten Teil zurück. Poirot kann erneut seine kleinen grauen Zellen benutzen, um komplexe Mindmaps zu erstellen und daraus die richtigen Verbindungen zur Lösung des Falls zu ziehen. Die gleiche Herangehensweise kann er nun auch für die verschiedenen Verdächtigen anwenden: Über sie sammelt Poirot im Laufe des Falles Fakten und Informationen und erstellt daraus detaillierte Charakterprofile, die der Schlüssel zur Lösung des Falles und zum Auffinden des wahren Verbrechers sind.

Verbesserte Umgebungen – Mehr Details, Wettereffekte und ein verbesserter Sound sorgen für mehr Tiefe und Leben in jeder der brandneuen isometrischen Spielszenen in London.

Vollständig vertont – Die Geschichte wird durch eine vollständige deutsche Vertonung zum Leben erweckt.

Der Launch Trailer lüftet die Geheimnisse eines brandneuen Mordfalls, den Meisterdetektiv Hercule Poirot aufklären muss.